Oroscopo domani 18 febbraio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con il Sole in Pesci, state entrando in una fase più pratica, vorrete mettere ordine nella vostra vita. Ciò potrebbe comportare alcune modifiche al quotidiano o mollare quelle attività che non sono appaganti o produttive. Se avete dei progetti importanti in cottura, tenete a portata di mano una lista di cose da fare. Con questo transito è facile perdere la concentrazione proprio mentre state per ottenere dei vantaggi. Raccoglierete i frutti del vostro impegno!

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 18 febbraio: amore

In coppia: con Marte in Capricorno è difficile fare il pieno d’amore. La mancanza di attenzioni del partner fa male. Proverete a mettere il broncio ma non se ne accorgerà. Soli: una persona vi attrae ma capirete che i suoi messaggi non corrispondono in alcun modo al vostro ideale e la mollerete…

Oroscopo domani 18 febbraio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una sostanziosa somma di denaro