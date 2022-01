Oroscopo domani 18 gennaio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

E’ un martedì in cui più che mai, avete le carte in regola per attirare chi vi circonda. Potrebbe essere il modo leggero in cui affrontate le situazioni oppure per il senso dell’umorismo o, ancora, per la curiosità? È anche vero che con Mercurio in Acquario fino al 26 gennaio e poi di nuovo a febbraio, avete la possibilità di essere totalmente voi stessi, dire quello che pensate senza mettere filtri: siete sia divertenti che competenti.

In coppia: un po’ esigenti con il partner, oggi non siete in grado di accontentarvi di ciò che avete.

Oroscopo domani Bilancia di martedì 18 gennaio: umore

Prendete pure l’iniziativa e appianate qualsiasi tensione esistente in una relazione di lavoro o personale. Con Urano che dopo cinque mesi riprende il moto diretto, sarete probabilmente desiderosi di cambiare le cose in meglio. Se dunque sentite il bisogno di perdonare una persona o avere quella conversazione difficile, il passaggio vi spingerà a fare un passo avanti e sentirvi finalmente leggeri. Oroscopo domani Bilancia di martedì 18 gennaio: amore In coppia: se all’esterno le temperature sono gelide in casa saranno bollenti! Serata indimenticabile. Soli: una giornata molto positiva con incontri di qualità, quelli che arricchiscono sia il cuore che la mente. Oroscopo domani 18 gennaio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): ciao ciao incertezza

Oroscopo domani Acquario di martedì 18 gennaio: umore

La Luna in Leone è in dissonanza con Mercurio nel vostro segno: potreste provare esitazione su una risposta da dare, forse riguardante una proposta. In ogni caso, oggi vi porrete delle domande. Non è escluso che siate voi a dover fare una proposta ed essere titubanti. Fortunatamente, Urano oggi riprende il moto diretto e nel corso dei prossimi giorni, dopo un periodo di insicurezza o incertezza, ritroverete il consueto coraggio.

Oroscopo domani Acquario di martedì 18 gennaio: amore

In coppia: in due siete più forti dunque se c’è un problema non esitate a chiedere il parere del partner. Per una volta accantonate l’orgoglio.

Soli: il desiderio di indipendenza e la libertà vi impedirà di rimanere coinvolti in una relazione soffocante in cui non avreste la possibilità di essere voi stessi.