Oroscopo domani 18 gennaio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Alcune questioni riguardanti le relazioni di lavoro o personali non trovano risposte ma solo perché gli interlocutori a cui ponete le domande rifiutano di rispondere. In questo modo si crea confusione e girate in tondo. Il vostro segno, è noto, sa essere paziente e tollerante ma quando si superano i limiti volta le spalle e non torna indietro. Ed è l’atteggiamento che potreste avere oggi.