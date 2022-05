Oroscopo domani 18 maggio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

La congiunzione Marte-Nettuno in Pesci indica che fare progetti potrebbe essere più una spina nel fianco che un piacere. Negli accordi potrebbe esserci confusione e le vostre aspettative troppo alte. Rilassatevi e godetevi la vita. Perché no?! Seguire la corrente anziché intestardirvi, oggi vi permetterà di interagire con gli amici o praticare tutto ciò che stimola il vostro lato creativo o artistico.

In coppia: è possibile che direte parole spiacevoli al partner o sarà lui/le a farlo. In poche parole c’è poca comprensione. o viceversa. In sintesi, capire non è bello!

La Luna entra in Capricorno, in dissonanza con Giove: sarete molto emotivi e sensibili, potreste sentirvi oppressi dal disordine creato da chi vi circonda. Il che farà emergere il vostro lato autoritario. Anche se è importante parlare quando una persona in casa non contribuisce a niente anziché battere i pugni sul tavolo ma poi fare tutto voi, chiedete con fermezza di darsi una mossa. Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 18 maggio: amore In coppia: rischiate di dire cose che nemmeno pensate o di chiudervi, tenere il broncio inutilmente. Soli: evitate di idealizzare una persona. Tentando di abbellire la realtà rischiate una delusione. Ascoltate la voce della ragione. Oroscopo domani 18 maggio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): pensare prima a voi! Oroscopo domani Acquario di mercoledì 18 maggio: umore

La tendenza del vostro segno è quella di dire “sì” ogni volta che qualcuno vi chiede un favore. A volte siete talmente impegnati a correre in soccorso di un amico o di un familiare al punto che vi è difficile trovare il tempo per voi stessi. I passaggi odierni vi chiedono tutto il contrario. Dite “no” all’ennesima richiesta di una persona cara, non alzate un dito se è ciò che desiderate. Prima di pensare agli altri, pensate a voi!

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 18 maggio: amore

In coppia: quando si tratta di rendere felice il partner non vi tirate mai indietro! : Anche se le finanze non fossero al top, riuscirete a preparare una piccola sorpresa.

Soli: per oggi non prenderete l’iniziativa, se incontrerete la persona giusta tanto meglio altrimenti lascerete fare al destino…