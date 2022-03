Oroscopo domani 18 marzo 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 18 marzo: umore

L’odierno Plenilunio in Vergine sosta alle spalle del vostro segno: rappresenta un invito a rallentare il ritmo, se possibile diminuire gli impegni e pensare soltanto a voi. Avete notato un calo di energie dovuto al carico di lavoro no-stop? In questo caso un po’ di tempo per conto vostro vi metterà in grado di ricaricare le batterie. Vi sentirete più forti e raggiungerete i vostri obbiettivi. Oroscopo domani Bilancia di venerdì 18 marzo: amore In coppia: mostrate i sentimenti, siete aperti al dialogo e a risolvere eventuali problemi nella relazione. Single: molto impegnati con il lavoro, gli amici… insomma non siete proprio disponibili e chi vi corteggia lo nota… Oroscopo domani 18 marzo 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): intuito eccellente

Oroscopo domani Acquario di venerdì 18 marzo: umore

Il buon aspetto tra la Luna Piena in Vergine e Plutone, indica forza psicofisica e un intuito eccellente da cui trarre vantaggio. Se avete dunque bisogno di forza interiore per gestire una situazione o dovete impegnarvi in uno sforzo fisico, non avrete problemi. Al contempo avrete delle intuizioni eccezionali riguardo le vostre prossime iniziative, soprattutto quelle che vi metteranno in grado di guadagnare denaro.

Oroscopo domani Acquario di venerdì 18 marzo: amore

In coppia: più determinati che mai a far evolvere la relazione. Sfruttate questa giornata per mettere le carte in tavola e proporre soluzioni al partner.

Soli: è un buon venerdì per fare un passo indietro e riflettere sulla vostra vita affettiva. Cosa volete veramente?