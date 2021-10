Oroscopo domani 18 ottobre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con il ritorno di Giove e Mercurio in moto diretto, da oggi sarete accompagnati da un senso di sollievo, qualsiasi tensione mentale si allontanerà. Giove farà arrivare delle opportunità che faranno provare nuovamente gioia e passione per la professione. Se avete in mente un progetto è il momento ideale per proporlo. Con Mercurio, sul posto di lavoro la comunicazione diventa più facile. In generale avrete una rinnovata sicurezza nelle vostre capacità professionali. professionali.