Oroscopo domani 18 ottobre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani lunedì 18 ottobre 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): più libertà di movimento

Oroscopo domani Toro umore

Alcuni ritardi, lentezze potrebbero aver scatenato frustrazione ma da oggi Mercurio e Giove riprendono il moto diretto e avrete più libertà di movimento, rimetterete i progetti in carreggiata, sarete in grado di intraprendere azioni decisive. Se vi siete sentiti ostacolato dal ritmo lento degli eventi, tutto è destinato a cambiare. Presto gli ostacoli cadranno come birilli e otterrete grandi risultati.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: a dominare è il bisogno di tranquillità, utile al vostro benessere. Ma un po’ di fantasia non sarebbe male… Soli: in caso di incontro, potrebbe scattare un’attrazione. Prima di prendere decisioni affrettate cercate di capire bene.

Oroscopo domani lunedì 18 ottobre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): fine di ritardi e lentezze

Oroscopo domani lunedì 18 ottobre Vergine umore

Con Mercurio e Giove che riprendono il moto diretto, il settore delle finanze dovrebbe diventare più tranquillo, il che se ci sono stati ritardi e lentezze, sarà un sollievo. Contratti di lavoro, somme di denaro che aspettate da tempo o affari rimasti bloccati, riceveranno un colpo d’acceleratore. Se, inoltre, siete stati esitanti di fronte a una decisione o un’iniziativa importanti, ora potete dare il via.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di lunedì 18 ottobre 2021

In coppia: il partner potrebbe rimproverarvi di essere un po’ distaccati, distratti. E’ tempo di mettere le carte in tavola e capire cosa sta accadendo. Soli: se siete interessati a una persona in particolare, prendete tempo. Le dissonanze odierne potrebbero indurvi in errore.

Oroscopo domani lunedì 18 ottobre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): siete sulla buona direzione

Oroscopo di domani lunedì 18 ottobre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Se negli ultimi tempi avete tentato invano di far accadere qualcosa e non avete avuto fortuna, ora delle porte chiuse inizieranno ad aprirsi. Preparatevi dunque a una piacevole sorpresa. Potrebbe non accadere oggi ma nel giro di poco noterete la differenza. Piccoli segnali di progresso lasceranno il posto a quelli più grandi e toccherete con mano, avrete la certezza che le cose si stanno muovendo nella giusta direzione.

Oroscopo domani capricorno amore lunedì 18 ottobre

In coppia: siete silenziosi ma fareste bene a parlare. Instaurare un dialogo vi permetterà di risolvere eventuali problemi.

Soli: dubitate del vostro potere di seduzione e la cosa migliore è fare il punto. Stare da soli oggi vi permetterà di capire alcune cose.

