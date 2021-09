Oroscopo domani 18 settembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 18 settembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): una pausa dai doveri



Oroscopo domani Gemelli sabato 18 settembre 2021

La dissonanza Venere-Saturno potrebbe scatenare un po’ d’insicurezza, sarete spinti a chiedervi se state facendo o no la cosa giusta. A rendervi esitanti potrebbe essere il timore del fallimento. Al contempo, altri passaggi astrali positivi, indicano che l’incoraggiamento da parte della persona giusta sarà d’aiuto a contrastare questo problema. Avete soltanto bisogno di una piccola spinta che vi restituisca sicurezza.

Oroscopo domani Gemelli di sabato 18 settembre: amore

In coppia: dolci conversazioni, il partner sarà molto ricettivo alle emozioni e ai sentimenti che esprimerete. Grande sintonia.

Soli: riuscirete facilmente a catturare l’attenzione di chi vi circonda. Le conversazioni saranno incoraggianti…

Oroscopo domani 18 settembre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): risolvere le questioni in sospeso

Oroscopo domani Bilancia di sabato 18 settembre: umore

Con la Luna in Acquario sarete chi organizza tutto per andare fuori e fare un piacevole gita. Al vostro segno piace vedere le persone che si divertono e questa potrebbe essere un’opportunità per familiari e amici di distrarsi piacevolmente. Al contempo, nel giro di pochi giorni il Sole entrerà nel vostro segno: in mente avrete idee e piani da attuare. Risolvete le questioni in sospeso così da muovervi liberamente.

Oroscopo domani Bilancia di sabato 18 settembre: amore

I n coppia: con il partner, perdetevi in un mondo romantico tutto vostro, lasciate il resto alle spalle. Soli: curerete in modo particolare il look e farete bene: in programma potrebbe esserci un incontro speciale. Oroscopo domani 18 settembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): soluzioni pratiche ed efficaci

Oroscopo domani Acquario di sabato 18 settembre: umore

Il transito di Mercurio in Bilancia rappresenta un ottimo aiuto per risolvere eventuali problemi. Vi metterà in grado di scovare soluzioni pratiche ed efficaci. Al contempo, questo sabato, con la presenza della Luna nel vostro segno se in programma avete un’uscita con gli amici o i familiari, di fare qualcosa di diverso dal solito, ad esempio recarvi in un posto che non conoscete, andrà tutto alla grande e vi divertirete.

Oroscopo domani Acquario di sabato 18 settembre: amore

In coppia: il partner potrebbe essere poco disponibile, non avere tempo per voi, il che alimenterà alcuni dubbi.

Soli: un appuntamento a cui tenevate, potrebbe essere rimandato. Risultato: vi sentirete un po’ frustrati e delusi.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: CERCATE DI DISTRARVI

TORO: DALLE IDEE ALL’AZIONE

CANCRO: POCO COMPRENSIVI

LEONE: DEDICHERETE TEMPO AGLI AMICI

VERGINE: RIMBOCCARE LE MANICHE

SCORPIONE:GIORNATA ALL’INSEGNA DELLA PIGRIZIA

SAGITTARIO: VARIARE LA ROUTINE

CAPRICORNO: CONCEDERVI UN REGALO

PESCI:DOLCI CONVERSAZIONI CON LE PERSONE CARE