Oroscopo domani 19 agosto 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 19 agosto 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): nuove opportunità di lavoro

Oroscopo domani Ariete umore

Con l’opposizione Sole-Giove, avete più che mai il desiderio di progredire. L’aspetto fa luce su quanto avete realizzato fino a oggi e vi permette di intervenire su ciò che deve essere aggiustato nel percorso verso il successo. La vostra energia, l’ottimismo oggi sono travolgenti: entrate in contatto con gli altri, cercate di stringere nuove amicizie. Nei prossimi giorni potrebbero infatti presentarsi nuove e improvvise opportunità: una in particolare potrebbe essere molto redditizia.

Oroscopo domani Ariete 19 agosto amore

In coppia: con la Luna in Capricorno la giornata è un po’ pesante, non vi sentirete circondati da attenzioni come vorreste.

Soli: può essere che vi facciate illusioni su una persona oppure che non vi facciate notare abbastanza. Rimane il fatto che non è giornata di conquiste.

Oroscopo domani 19 agosto 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): condividere il successo

Oroscopo domani giovedì 19 Leone umore

Al vostro segno piace stare sotto i riflettori, soli al centro della scena. Con l’opposizione Sole-Giove nel lavoro oggi potreste essere notati, arriveranno complimenti, gratificazioni ma ciò avrà un prezzo. Potrebbe essere necessario condividere le luci della ribalta con un collega o riconoscerne il merito. E dividere il successo non vi piacerà, vorrete distinguervi in modo indipendente. Il transito rappresenta, più in generale, un’opportunità per trovare un equilibrio nelle relazioni.

Oroscopo domani giovedì Leone amore

In coppia: giovedì ideale per vivere momenti di intimità lontani da tutto e farvi tenere, reciproche promesse.

Soli: sprizzate gioia di vivere: sfruttatela per fare nuovi incontri e belle conquiste.

Oroscopo domani 19 agosto 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): sperimentare cose nuove

Oroscopo 19 agosto Sagittario: umore

Siete soddisfatti del vostro lavoro? Con l’aspetto odierno Sole-Giove potreste avere il desiderio di sperimentare qualcosa di nuovo. Anziché rivoluzionare tutto, cercate di capire se è possibile raggiungere un compromesso. Se gli obiettivi o i progetti a lungo termine non sono bloccati o non progrediscono come da voi sperato forse è arrivato il momento di rivedere le vostre aspettative e capire meglio se avete tempo ed energia per realizzarli.

Oroscopo domani Sagittario 19 agosto: amore

In coppia: in caso di discussione, è inutile alzare la voce più dell’altro/a. Cercate invece di appianare le tensioni.

Soli: potrebbe esserci un incontro interessante sul posto di lavoro o attraverso il lavoro. Moltiplicate contatti e spostamenti.

