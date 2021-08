Oroscopo domani 19 agosto 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 19 agosto 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): liberi di essere voi stessi



Oroscopo domani Gemelli giovedì 19 agosto 2021

Volendo potreste dare il via a ottime idee su cui vale la pena investire le energie. Potreste non vedere immediatamente i risultati ma quando li otterrete saranno splendidi! In ogni caso, per oggi, anche se la voglia è quella di eccellere, rallentate, non vi mettete sotto pressione. Inoltre, più lascerete alle spalle atteggiamenti non autentici e più sarete liberi di essere voi stessi, di imboccare percorsi più aderenti alla vostra personalità.

Oroscopo domani Gemelli di oggi giovedì 19 agosto: amore

In coppia: cercate di evitare la noia, l’instabilità: le peggiori nemiche di una relazione. Con il partner fate il punto, esprimete i desideri reciproci.

Soli: una situazione che si sblocca oppure un nuovo incontro: in caso oggi sarete raggianti.

Oroscopo domani 19 agosto 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): occhio alle promesse

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 19 agosto: umore

Il transito Sole-Giove, può spingervi a esagerare: occhio dunque a promettere troppo o impegnare eccessivamente le energie. Al contempo, è un’ottima giornata per ampliare o approfondire le conoscenze professionali: colleghi, clienti… Una conversazione amichevole potrebbe portare a qualcosa di più, ad esempio collaborare con una persona a un progetto. Prima che le cose prendano il via potrebbe volerci un po’ ma nel frattempo la stima, l’apprezzamento reciproco terranno in piedi la relazione.

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 19 agosto: amore

In coppia: con la Luna in Capricorno il partner potrebbe essere preoccupato. Nulla di drammatico ma voi saprete rassicurarlo/a.

Soli: per oggi, meglio evitare incontri e appuntamenti romantici. Non è la giornata giusta. Terreno minato.

Oroscopo domani 19 agosto 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): le tensioni si allentano

Oroscopo domani Acquario di giovedì 19 agosto: umore

Urano, pianeta che governa il vostro segno, fino a gennaio sosterà in moto retrogrado: le tensioni si allenteranno e avrete la sensazione che le cose si stiano sistemando. In moto diretto, il pianeta – nei mesi scorsi – può aver fatto arrivare importanti cambiamenti e persino sconvolgimenti, nel settore della casa e dalla famiglia. Nei prossimi mesi, finalmente tornerete a respirare. Per oggi, siete molto concentrati sulle relazioni professionali, su negoziazioni e accordi. E fate bene: siete a una svolta e qualsiasi risultato sarà vantaggioso.

Oroscopo domani Acquario di giovedì 19 agosto: amore

In coppia: grande tenerezza, oggi parlate poco ma esprimete l’amore attraverso dolci attenzioni.

Soli: l’atmosfera della giornata non è ideale per gli affari di cuore. Rimandate eventuali appuntamenti, tenendo presente che il tempo è vostro alleato.

