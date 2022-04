Oroscopo domani 19 aprile 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con la dissonanza Luna-Marte la giornata potrebbe essere complessa, avrete mille cose da fare. Nel lavoro potrebbero chiedervi di concludere con urgenza un compito e voi sentirvi sotto pressione. Più in generale, fino a giovedì evitate, per quanto vi è possibile, di prendere una decisione: potrebbe rivelarsi quella sbagliata oppure agirete influenzati da una persona malintenzionata.

In coppia: con il partner, siete sulla difensiva. L’atmosfera non è delle migliori. Il punto principale dei conflitti sembra sia la famiglia!

Con la presenza di Mercurio in Toro, è un martedì in cui potreste aver voglia di tenere per voi determinate questioni, non parlarne con nessuno. Ovviamente, nulla ve lo impedisce, tuttavia se qualcosa vi pesa parecchio, prendere un caffè e fare una chiacchierata con un amico potrebbe farvi sentire sollevati. A volte ci sono delle situazioni che è meglio tirare fuori anziché tenerle dentro. Oroscopo domani Bilancia di martedì 19 aprile: amore In coppia: nella relazione circolano tensioni. Malintesi o incomprensioni oppure l’influenza negativa di una terza persona? Soli: accettate appuntamenti ma senza essere convinti. Le vostre aspettative sono alte quanto le barriere che erigete con gli altri. Avete difficoltà a lasciarvi andare. Oroscopo domani 19 aprile 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): patti chiari, amicizia lunga

Oroscopo domani Acquario di martedì 19 aprile: umore

Patti chiari, amicizia lunga, dice il vecchio proverbio e ciò vale anche nelle questioni di denaro. Applicando la regola vi metterete al riparo da discussioni. Se ciascuno agirà lealmente non avrete brutte sorprese, i conti torneranno e una questione andrà in porto. Un po’ di fermezza, dunque, sembra necessaria per far capire ai vostri interlocutori la serietà e i termini della situazione.

Oroscopo domani Acquario di martedì 19 aprile: amore

In coppia: pronti a impegnare le energie per migliorare la relazione e con Nettuno in Pesci avrete idee molto romantiche.

Soli: tanti incontri e tante conquiste! Ma una in particolare sarà all’altezza delle vostre aspettative.