Oroscopo domani 19 dicembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 19 dicembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): occhio a come vi esprimete

Oroscopo domani Ariete umore

Marte vi invia vibrazioni positive eppure oggi non siete di buon umore, forse provate stanchezza. La cosa migliore, questa domenica è rilassarvi e godere del comfort della casa. In serata occhio a come vi esprimete: rischiate di dire cose poco piacevoli e chi vi circonda, persone care comprese, potrebbe pensare che siate insensibili. Per evitare eventuali discussioni staccate la spina e state per conto vostro.

Oroscopo domani Ariete 19 dicembre amore

In coppia: potreste avere la sensazione che il partner vi trascuri completamente. E inoltre, la comunicazione non è al top.

Soli: riaffiora la nostalgia, un/a ex è ancora presente nel cuore e nella mente. E la voglia è quella di isolarvi. Oroscopo domani 19 dicembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): eliminare ciò che è inutile Oroscopo domani domenica 19 dicembre Leone umore

Pur avendo delle idee brillanti che potrebbero favorire il raggiungimento degli obbiettivi e portare a nuove opportunità, un mix di vibrazioni astrali complicate indicano che prima di andare avanti è necessario occuparvi di altre situazioni. Alcune questioni potrebbero richiedere la conclusione o forse dovrete eliminare ciò che ormai non vi serve più. Occupatevi di questo e una volta fatto potrebbero accadere cose entusiasmanti.

Oroscopo domani domenica 19 dicembre Leone amore

In coppia: non affrettate nessuna delle vostre decisioni. Prendete del tempo per valutare la situazione in modo più sereno. Soli: incontrate molte persone, ma la vostre indecisione ne infastidisce più di una. Vi lanciate ma quando vi viene chiesto di impegnarvi prendete il volo.

Oroscopo domani 19 dicembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): il prezzo di un coinvolgimento

Oroscopo 19 dicembre Sagittario: umore

Venere in Capricorno entra in moto retrogrado: potrebbe mettervi di fronte a dilemma. Dovreste fare un passo avanti riguardo a un’amicizia o una collaborazione o mantenere la situazione leggera, spensierata non impegnativa? Al momento, i contatti di qualsiasi tipo sono sotto i riflettori, ma la cosa più importante è conoscere il vero prezzo che comporta un coinvolgimento. Non dovete prendere alla leggera le nuove relazioni che stringete.

Oroscopo domani Sagittario 19 dicembre: amore

In coppia: stimolate la creatività e l’immaginazione per ri-conquistare il partner!

Soli: la solitudine e i flirt superficiali mettono a dura prova il morale? Dite no alle perdite di tempo e concentratevi per ottenere la storia che desiderate.

