Oroscopo domani 19 dicembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Se una relazione di lavoro o personale presenta delle difficoltà con la presenza di Venere in Capricorno che entra in moto retrogrado, sarà difficile rispondere a una domanda importante. Rispondere potrebbe infatti comportare un’azione radicale che potrebbe portare a enormi cambiamenti. Non dovete avere fretta di scegliere, poiché avrete presto delle conversazioni che vi spingeranno a prendere una decisione.

Soli: è una domenica piena di colpi di scena. Marte in Sagittario ha in serbo per voi alcune sorprese! In programma c’è una cotta basata sull’attrazione fisica reciproca.

Oroscopo domani Bilancia di domenica 19 dicembre: umore

Se annullerete il programma della giornata, non dovrete sentirvi in colpa. I passaggi odierni vi rendono poco motivati a uscire, il che significa che qualsiasi impegno sociale programmato vi sembrerà decisamente poco attraente. Domani inizierà la settimana lavorativa, concedetevi il permesso di spegnere il telefono, prendere le distanze dalle responsabilità e privilegiate il vostro benessere. Oroscopo domani Bilancia di domenica 19 dicembre: amore

In coppia: la relazione è armoniosa, oggi parlerete del futuro tenendovi per mano. Sarà una domenica dolcissima. Soli: Cupido può scoccare una freccia all’improvviso! Tuttavia, nonostante l’attrazione, la relazione cambierà poco a poco. Oroscopo domani 19 dicembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): dispiaciuti per una persona cara

Oroscopo domani Acquario di domenica 19 dicembre: umore

L’atteggiamento un po’ aggressivo di una persona cara, seppure non diretto a voi, potrebbe essere motivo di dispiacere. Forse è alle prese con un problema e la cosa dunque riguardarvi fino a un certo punto a meno che non chieda il vostro aiuto. Se non dovesse farlo, evitate di forzare la mano per scoprire cosa c’è che non va. Dite soltanto che se ha bisogno di sfogarsi, voi ci siete.

Oroscopo domani Acquario di domenica 19 dicembre: amore