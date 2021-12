Oroscopo domani 19 dicembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

In coppia: sapete bene come trascorrere la domenica, ovvero a suon di coccole e abbracci! Solo: l’amore bussa alla vostra porta, conquisterete in un batter di ciglia! Dovete solo fare le scelte giuste. . Oroscopo domani domenica 19 dicembre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): scegliere le persone giuste Oroscopo domani domenica 19 dicembre Vergine umore

Le amicizie e la vita sociale sono al centro della scena ma fate attenzione a scegliere le persone giuste da avere accanto. Oggi siete molto sensibili, ricettivi allo stato d’animo degli altri e la cosa migliore è evitare chiunque tenterà di accollarvi i suoi problemi, parlare solo di cose personali negative succhiando tutte le vostre preziose energie. Alla fine della giornata vi sentireste inevitabilmente spossati.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di domenica 19 dicembre 2021 In coppia: dedicherete milioni di attenzioni al partner. Tra voi la complicità è al massimo. Soli: avete il diritto di spassarvela! Seguite i desideri del momento, testate il vostro potere di seduzione. Oroscopo domani domenica 19 dicembre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): essere più autentici Oroscopo di domani domenica 19 dicembre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Qualcosa che avete tenuto nascosto, data la presenza di Marte in Sagittario alle spalle del vostro segno ora potrebbe uscire allo scoperto. Visto che non vi sembrerà più un grosso problema, potreste anche chiedervi perché l’avete tenuto segreto per così tanto tempo. Oggi Venere nel vostro segno entra in moto retrogrado. Il passaggio vi dimostrerà i vantaggi che comporta essere più autentici e questo è ciò che conta.