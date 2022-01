Oroscopo domani 19 gennaio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 19 gennaio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): completare un progetto

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna in Leone vi regala buonumore, sarete spinti a dedicarvi a un hobby o a uno sport e vi farà un gran bene. Ma al contempo anche il dovere chiama e con il Sole nell’ultimo grado del Capricorno,vi sentirete pronti a completare un progetto o risolvere alcune questioni in sospeso. Mentre Venere in Capricorno continua il moto retrogrado, un accordo potrebbe sembrare che faccia passi indietro ma è invece un’opportunità per rinegoziare e a vostro vantaggio.

Oroscopo domani Ariete 19 gennaio amore

In coppia: bloccate qualsiasi atteggiamento che possa minare la felicità! Dite al partner che siete orgogliosi della vostra relazione, di quello che avete costruito insieme! Soli: se metterete a tacere un po’ di permalosità potreste incontrare l’amore! Apritevi agli altri con lealtà. Oroscopo domani 19 gennaio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): ascoltare le emozioni Oroscopo domani mercoledì 19 gennaio Leone umore

La Luna nel vostro segno indica che è il momento di ascoltare attentamente le vostre emozioni: potrebbero avere qualcosa da dire. Se dovete risolvere una situazione o, ad esempio avete voglia di dedicare più tempo a qualcosa di creativo che ti piace davvero, è la giornata giusta per essere gentili voi stessi. Evitate dunque di criticarvi per qualcosa che non sta funzionando come speravate. Guardate anche ciò che di buono state facendo!

Oroscopo domani mercoledì 19 gennaio Leone amore

In coppia: la dissonanza Luna-Saturno seppure veloce è un po’ pesante. Una sensazione di solitudine, sembra gravare sulle spalle. Il partner vi circonda di attenzioni e tenerezza, ma avete difficoltà a uscire da questo stato d’animo cupo.

Soli: la voglia odierna è quella di trascorrere una serata tranquilla, senza alcun tipo di impegni.

Oroscopo domani 19 gennaio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): complicità con la persona amata

Oroscopo 19 gennaio Sagittario: umore

Alcune persone in una posizione di potere potrebbero darvi una mano per aprire alcune porte. Un contatto, una telefonata, un messaggio, lo scambio si rivelerà fruttuoso, in ballo ci sarà il raggiungimento di un traguardo. In ogni caso, evitate di lanciarvi nel progetto in modo impulsivo. Prima di tutto dovete discutere le condizioni. Inoltre, vantate i vostri meriti ma senza esagerare e senza svendervi: è questo l’equilibrio da trovare.

Oroscopo domani Sagittario 19 gennaio: amore

In coppia: la relazione sarà al centro dei vostri pensieri. In piena complicità con la persona amata, parlerete di progetti entusiasmanti. Soli: voglia di incontrare una nuova persona! Forse non sarà vero amore, ma l’altro/a sarà degno del vostro interesse e vi divertirete.

