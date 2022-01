Oroscopo domani 19 gennaio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Blitz dice

Inflazione calcolata in Italia al 3,9 per cento nel 2021 e forse peggio nel 2022, quindi miliardi pubblici (per ora una decina) per limarne gli effetti sul costo dell’energia in bolletta. Moratoria, altra moratoria per i prestiti: la chiedono i debitori e le banche creditrici. Moratoria garantita dallo Stato. Moratoria per quanto? La bellezza di […]