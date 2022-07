Oroscopo domani 19 luglio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 19 luglio 2022 Gemelli (21 maggio-21 giugno): promuovere le vostre idee

Oroscopo domani Gemelli: umore

Con Mercurio in Leone, fino al 4 agosto, potete dare il via ai progetti personali o di lavoro, promuovere la vostra attività o le vostre idee a un pubblico più ampio. La capacità di convincere è inoltre al top tutti penderanno dalle vostre labbra. Sarete ancor più simpatici, le vostre battute apprezzate e chiunque vorrà avervi accanto. Le relazioni che stringerete nel corso del transito si riveleranno preziose.

Oroscopo domani Gemelli: amore

In coppia: cercate di allontanare la pesantezza e la noia del quotidiano. Le idee non vi mancano davvero. Soli: inizierete una relazione e sarete spinti a cambiare le abitudini, a muovervi su nuove basi.

Oroscopo domani 19 luglio 2022 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): la firma di un contratto

Oroscopo domani Bilancia: umore

Mercurio in Leone annuncia nuovi incontri nella vita sociale, nel lavoro, nuove opportunità. Il pianeta nel giro di poco sarà in buon aspetto con Giove: potreste firmare un accordo, un contratto. Se ultimamente siete stati parecchio impegnati a causa del lavoro, sarete contenti di trascorrere del tempo in buona compagnia e vi farà un gran bene. Avrete infine la possibilità di migliorare la presenza sui social media.

Oroscopo domani Bilancia: amore

In coppia: è solo esprimendo con dolcezza i vostri sentimenti che toccherete il cuore del partner. Soli: la cerchia delle amicizie potrebbe offrire l’opportunità di un nuovo incontro. E potrebbe essere la persona giusta.

Oroscopo domani 19 luglio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una trattativa va a buon fine

Oroscopo domani Acquario: umore

Mercurio in Leone fino al 4 agosto sosta nel vostro settore delle relazioni. Il transito parla di accordi, trattative e visto che sarà in buon aspetto con Giove (pianeta che simboleggia le opportunità, le occasioni da cogliere, i progetti che si realizzano) tutto andrà al meglio. La cosa importante che siate sempre disposti, all’occorrenza, a trovare un compromesso che vada bene per tutti.

oroscopo domani Acquario: amore

In coppia: se per accontentare il partner avete messo in secondo piano le vostre esigenze, è il momento di trovare un equilibrio. Soli: desiderate vivere una storia d’amore seria. Metterete uno stop a chi vuole solo un’avventura passeggera.

