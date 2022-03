Oroscopo domani 19 marzo 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Se non avete impegni di lavoro o una lunga lista di cose da fare, pensate prima di tutto a rilassarvi, a godervi la vita e soprattutto a divertirvi in compagnia degli amici, dei familiari. Siete dell’umore giusto per assaporare le cose belle e buone della vita senza sentirvi in colpa ma al contempo fate un po’ di attenzione sul fronte finanze poiché per appagare qualche desiderio rischiate di esagerare con le spese.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di sabato 19 marzo 2022

Sempre parsimoniosi oggi il denaro potrebbe scivolarvi tra le dita ma non avete nessuna intenzione di negarvi il divertimento, il piacere né tanto meno risparmiare. Se avete avuto una settimana complicata, impegnativa, con la dissonanza Venere-Urano avrete voglia di coccolarvi. E perché no?! Fate solo attenzione a quegli acquisti impulsivi che sul momento sembrano giusti ma immediatamente dopo perdono lucentezza.

Oroscopo domani Capricorno amore sabato 19 marzo

In coppia: con la Luna in Bilancia avrete difficoltà a gestire le tensioni. Non è la giornata giusta per parlare di argomenti importanti.

Soli: la tendenza odierna è mettere tutto in discussione tutto e non saprete cosa fare. Non torturatevi inutilmente. Domani andrà meglio.