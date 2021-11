Oroscopo domani 19 novembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Il Plenilunio in Toro illumina uno dei vostri settori delle finanze. Al riguardo vi porrete delle domande: ad esempio il modo in cui vi mantenete oppure che non siete adeguatamente pagati per il lavoro che svolgete. Ma è pur vero che a voi, chiedere un aumento non piace per cui, seppure nei prossimi mesi, potreste decidere di cambiare strada. Forse attraverso un corso di formazione.

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 19 novembre: amore