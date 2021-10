Oroscopo domani 19 ottobre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 19 ottobre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): la priorità alle vostre esigenze

Oroscopo domani Ariete umore

Il buon aspetto tra la Luna nel vostro segno e Venere, indica che è la giornata ideale per coccolarvi, dare la priorità alle vostre esigenze. Visto che la Luna è in aspetto anche con Mercurio potreste ricevere delle risposte positive, un incontro o un contatto favorevoli alla realizzazione di un progetto. Il che non esclude che vivrete bei momenti sul piano personale poiché riuscirete a evadere dal quotidiano. Oroscopo domani Ariete 19 ottobre amore

In coppia: evitate di parlare di questioni importanti. Siete poco pazienti e le vostre parole potrebbero ferire il partner. Soli: ascoltate le persone, evitate di imporre il vostro punto di vista con chi vi corteggia. Oroscopo domani 19 ottobre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): arrivano belle notizie

Oroscopo domani martedì 19 ottobre Leone umore

E’ un’eccellente giornata nel settore della comunicazione, avrete belle notizie, sarete spinti a contattare, esprimervi e se avete intenzione di ottenere un accordo è il martedì ideale per dare il via a una conversazione. Tuttavia, il buon aspetto tra Marte e Giove vi rende eccessivamente reattivi e schietti. Se non sarete d’accordo con il punto di vista di una persona, non vi tratterrete. Cosa che dovreste evitare soprattutto sul posto di lavoro.

Oroscopo domani martedì 19 ottobre Leone amore

In coppia: giornata armoniosa, con il partner vivrete dei momenti intimi molto sensuali. Soli: le opportunità di incontri non mancheranno. A voi giocare bene le vostre carte!

Oroscopo domani 19 ottobre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): vita sociale frizzante

Oroscopo 19 ottobre Sagittario: umore

I pianeti sono in armonia con il vostro segno, indicano una vita sociale frizzante, incontri con persone stimolanti e conversazioni interessanti. Potrebbero farvi sviluppare delle idee che in seguito vorrete concretizzare, di sicuro vi spingeranno a pensare in grande! Nei prossimi giorni e settimane potreste stringere nuove conoscenze, nuove amicizie per la serie “più siamo e meglio stiamo”.

Oroscopo domani Sagittario 19 ottobre: amore

In coppia: la tendenza odierna è quella di amplificare ciò che dirà il partner. Potreste reagire in modo poco gentile. Soli: per oggi, visto che non siete particolarmente lucidi, negli affari di cuore evitate iniziative.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: PENSARE SOLO A VOI

GEMELLI:AVANTI TUTTA!

CANCRO: DARE IL VIA AI CAMBIAMENTI

VERGINE:MOLTO AMBIZIOSI

BILANCIA: UN PERCORSO INEDITO

SCORPIONE:AVRETE IL SUCCESSO

CAPRICORNO:CHIEDERE UN AUMENTO DI STIPENDIO

ACQUARIO:UNA NUOVA PARTENZA

PESCI:PENSARE IN GRANDE