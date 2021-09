Oroscopo domani 19 settembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 19 settembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): fare marcia indietro



Oroscopo domani Gemelli domenica 19 settembre 2021

Con la dissonanza Mercurio-Plutone cercate di non entrare in rotta di collisione con una persona che ha un certo potere, soprattutto se in qualche modo è coinvolta una questione finanziaria. Ciascuno vorrà imporre la sua volontà. Anche se sarete certi di dover dire la vostra, per oggi sarà utile fare marcia indietro. Lasciate che a prendere il comando sia l’altro/a: reagire non sarebbe l’atteggiamento migliore.

Oroscopo domani Gemelli di domenica 19 settembre: amore

In coppia: poco attenti nei confronti del partner e concentrati sulle vostre attività rischiate di discutere. Ma oggi non siete disposti al compromesso.

Soli: il cielo astrale è positivo ma non potrete esprimervi come vorreste. Ma non è detto che sia una cosa negativa…

Oroscopo domani 19 settembre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): più fiducia nelle vostre capacità

Oroscopo domani Bilancia di domenica 19 settembre: umore

Con la Luna in Pesci avete bisogno di essere occupati, volete essere produttivi. Vi divertirete a occuparvi dei dettagli, a organizzare e sistemare. Più in generale è una buona giornata anche per scoprire nuovi metodi che migliorano o rendono il quotidiano più piacevole. Se provate un po’ di insicurezza riguardo alle vostre prestazioni lavorative, cercate di sviluppare maggiore fiducia nelle vostre capacità! E’ tempo di dire a voi stessi che avete talento e le competenze giuste.

Oroscopo domani Bilancia di domenica 19 settembre: amore

In coppia: un problema recente con il partner sarà sistemato, e oggi volterete pagina. Soli: preparatevi all’inatteso, all’inedito. E non vi dispiacerà. Oggi potreste incontrare l’altra metà della mela. Oroscopo domani 19 settembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): contatti professionali utili

Oroscopo domani Acquario di domenica 19 settembre: umore

L’armonia Mercurio-Giove potrebbe far arrivare un’opportunità nel lavoro o negli affari. Vi chiedere se coglierla o meno. Non entrate in ansia poiché probabilmente avrete tempo per decidere. E anche se doveste acchiapparla, non vedreste risultati immediati. Aspettate dunque e lasciate che a guidarvi sia l’intuito. Al contempo, Venere in Scorpione vi mette in grado di stringere contatti professionali con persone che vi daranno una mano a raggiungere i vostri obbiettivi.

Oroscopo domani Acquario di domenica 19 settembre: amore

In coppia: un po’ chiusi e il partner non mancherà di farvelo notare. Che aspettate a esprimere i vostri sentimenti?

Soli: cercate di essere più simpatici. Con un muso lungo così è difficile conquistare l’anima gemella…

