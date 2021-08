Oroscopo domani 2 agosto 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 2 agosto 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): una sferzata di energia

Oroscopo domani Ariete umore

E’ un lunedì movimentato, avrete spostamenti da fare, persone da incontrare: è l’effetto della Luna in Gemelli. Anche se è in dissonanza con Marte e scatena un po’ di stress sul fronte lavoro al contempo a voi regala una sferzata di energia utile ad affrontare il carico di impegni.

L’armonia tra Venere e Urano indica inoltre che dovete spezzare la routine, che avete bisogno di un cambio di passo. Avere un approccio rilassato nei confronti della vostra vita porterà a miglioramenti e nuove opportunità.

Oroscopo domani Ariete 2 agosto amore

In coppia: è tempo di spiegazioni: la Luna rischia di seminare confusioni e incomprensioni.

Soli: tenete sotto controllo la permalosità. E’ così che potreste fare un incontro pieno di passione.

Oroscopo domani 2 agosto 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): fare di testa vostra

Oroscopo domani lunedì 2 Leone umore

Con gli aspetti astrali di questa settimana, non a tutti piacerà ciò che farete e la cosa vi innervosirà. Ma anziché inalberarvi ed entrare in rotta di collisione, dovrete accettarlo. Se avete in mente qualcosa d’importante da realizzare probabile che a qualcuno darà fastidio. Andate avanti, quando capirà che siete nel giusto inizierà a pensarla in modo diverso.

La dissonanza Sole-Saturno può inoltre indicare la fine di un significativo rapporto di lavoro, oppure con un cliente o un fornitore.

Oroscopo domani lunedì Leone amore

In coppia: affrontate, se ci sono, i problemi presenti nella relazione così da trovare insieme una soluzione.

Soli: molto esigenti con gli altri ma non con voi stessi e sembra non abbiate intenzione di mettervi in discussione.

Oroscopo domani 2 agosto 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): smuovere le acque

Oroscopo 2 agosto Sagittario: umore

Potreste pensare che riguardo a un progetto personale o lavorativo che vorreste realizzare non vi sentiate all’altezza, abbiate una certa resistenza e in questo momento ne avrete la consapevolezza. E’ probabile che a farvi sembrare impossibile la concretizzazione, sia il fatto che vi concentrate sul “non posso”.

Dare il via attraverso piccoli passi, avrà il potere di smuovere le acque. Iniziate dalla parte più semplice del difficile compito e presto vi accorgerete che avete compiuto grandi progressi.

Oroscopo domani Sagittario 2 agosto: amore

In coppia: guarderete con occhi diversi la relazione, la Luna in Gemelli vi spingerà a un chiarimento.

Soli: colleghi/e, clienti è nel lavoro che potreste annodare delle relazioni intriganti. Il fascino farà il resto.

