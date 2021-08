Oroscopo domani 2 agosto 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 2 agosto 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): dar prova di elasticità



Oroscopo domani Gemelli lunedì 2 agosto 2021

La dissonanza tra la Luna nel vostro segno con Marte, vi rende diffidenti e intrattabili con chi vi circonda. E il motivo lo sapete solo voi… Non siete dell’umore giusto per ascoltare chi si lamenta e il vostro atteggiamento destabilizza, ci sarà chi ve lo farà notare. Cercate di mantenere la calma e dar prova di elasticità.

Al contempo, potrebbe essere che un problema di lavoro o personale vi sembri insormontabile. Per risolverlo, forse dovreste iniziare a pensare fuori dagli schemi.

Oroscopo domani Gemelli di oggi lunedì 2 agosto: amore

In coppia: se ci sono state delle difficoltà, torna la complicità e tutto andrà per il meglio.

Soli: una persona dall’aria misteriosa potrebbe affascinarvi e avrete voglia di approfondire la conoscenza.

Oroscopo domani 2 agosto 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): troppo severi con voi stessi

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 2 agosto: umore

Evitate di essere troppo severi con voi stessi, incolparvi per qualcosa che non va nel verso da voi desiderato. Non è colpa di nessuno in particolare, tanto meno vostra. Nel corso di questa settimana, cercate di levarvi questo peso, parlate del problema che tanto vi preoccupa con qualcuno di cui vi fidate.

La sua visione della situazione sarà d’aiuto a trovare un equilibrio interiore e vi spingerà a trovare alcuni modi per cambiare le cose.

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 2 agosto: amore

In coppia: una giornata come piace a voi: senza discussioni. E in ogni caso saprete come ignorare eventuali critiche.

Soli: un incontro inatteso vi permetterà di mettere una pietra sul passato. Non guarderete più indietro.

Oroscopo domani 2 agosto 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): rimuginare è inutile

Oroscopo domani Acquario di lunedì 2 agosto: umore

Gli astri annunciano una giornata frenetica e dovrete dar prova di elasticità. Le opportunità non bussano alla porta di casa ma si trovano negli incontri, le conversazioni, gli spostamenti. Non è continuando a rimuginare sulle preoccupazioni che farete evolvere la situazione: distogliete la mente dai pensieri cupi ed entrate in azione

Su un altro piano: occhio alle spese, Giove nel vostro segno richiama all’ordine. Per quanto vi è possibile, cercate di risparmiare evitando spese superflue.

Oroscopo domani Acquario di lunedì 2 agosto: amore

In coppia: ignorate eventuali provocazioni del partner, non scatenate discussioni inutili.

Soli: tante conoscenze ma nessuno vi piace veramente. Dovreste essere meno esigenti e più flessibili.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: UNA SFERZATA DI ENERGIA

TORO: RIORGANIZZARE LA MOLE DI LAVORO

CANCRO:BISOGNO DI COMFORT

LEONE: FARE DI TESTA VOSTRA

VERGINE: VOLERE TUTTO E SUBITO

SCORPIONE: TIMORE DEL NUOVO

SAGITTARIO: SMUOVERE LE ACQUE

CAPRICORNO: LA PAURA DI SPENDERE

PESCI: ALLA LARGA DAI PESSIMISTI