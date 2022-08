Oroscopo domani 2 agosto 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani 2 agosto 2022 Toro (22 aprile-20 maggio): pensiero e azione

Oroscopo domani Toro: umore

Venere in buon aspetto con Marte: oggi il vostro motto è “pensiero e azione”, vi sentite pronti a raggiungere i vostri obbiettivi con coraggio e vorrete imporvi. Fate attenzione tuttavia a non concentrare eccessivamente l’attenzione sui dettagli o di pretendere da voi stessi la perfezione. In questo caso rischiate di non dare il meglio.

Oroscopo domani Toro: amore

In coppia: la giornata presenta delle complicazioni. Il gioco del gatto e topo non va a vostro vantaggio. Cambiate musica.

Soli: le vostre paure di impegnarvi in una storia sono giustificate? Prendete del tempo per pensare alla risposta.

Oroscopo domani 2 agosto 2022 Vergine (24 agosto-23 settembre): concedervi una gratificazione

Oroscopo domani Vergine: umore

La Luna in Bilancia odierna rappresenta un invito a rispettare i vostri bisogni, le vostre esigenze. Soprattutto oggi non dovete dire a voi stessi che qualcosa “può aspettare” oppure “non è necessario”. Volete concedervi un regalo o fare altro da ciò che fate normalmente, praticare una nuova attività o un hobby? Non rimandate, fatelo ora, subito. Tutti abbiamo bisogno di piccole gratificazioni.

Oroscopo domani Vergine: amore

In coppia: Venere porta nella relazione un’atmosfera tenera a complice. Grandi slanci d’amore, tante attenzioni. Soli: se i social network servono anche come esca per catturare l’amore… perché no?! Non avrete delusioni.

Oroscopo domani 2 agosto 2022 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): addolcire i toni

Oroscopo domani Capricorno: umore

Potreste avere difficoltà a imporvi, siete irritabili soprattutto se accanto a voi ci sono persone che considerate inette. Invece di attaccare verbalmente i colleghi o gli amici cercate di essere comprensivi, di addolcire i toni e fate qualcosa di creativo che vi regali gioia e ottimismo. Su un altro piano: c’è un’opportunità finanziaria all’orizzonte? La farete vostra!

Oroscopo domani Capricorno: amore

In coppia o soli, mettete da parte la timidezza e mostratevi come siete. Spesso vi perdete bei momenti perché non osate mollare la riservatezza. Non avete nulla da perdere, anzi…. Il vostro segno desidera le relazioni appassionate, fate dunque in modo di poterle vivere. E oggi tutto è possibile.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui: