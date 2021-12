Oroscopo domani 2 dicembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 2 dicembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): dire le cose come stanno

Oroscopo domani Ariete umore

La congiunzione Luna-Marte in Scorpione vi dota di belle energie, rappresenta un invito a entrare in azione. Ma non solo: se nel lavoro ci sono degli intoppi, dei problemi è la giornata ideale per dire sinceramente le cose come stanno. Facendo tuttavia attenzione a non essere troppo diretti. Nel corso della giornata l’aspetto positivo tra la Luna e Venere sarà sicuramente d’aiuto ad allentare eventuali tensioni.

Oroscopo domani Ariete 2 dicembre amore

In coppia: l’intesa è quasi perfetta! E’ una giornata all’insegna della tenerezza e delle piccole attenzioni. Soli: se una persona vi attrae da un po’ è un giovedì in cui fare un passo avanti! Negli altri casi, uscite! A volte il destino mette lo zampino giusto. Oroscopo domani 2 dicembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): evitate l’aggressività Oroscopo domani giovedì 2 dicembre Leone umore

Con la congiunzione Luna-Marte in Scorpione per oggi meglio mantenere un profilo basso. E’ un transito potente che nel vostro caso accentua qualsiasi frustrazione latente derivante da problemi riguardanti la casa e la famiglia. E’ la giornata giusta per affrontare una questione che aleggia da tempo. L’importante è non essere troppo aggressivi. Il buon aspetto Luna-Venere, fortunatamente, renderà più facile appianare le cose.

Oroscopo domani giovedì 2 dicembre Leone amore

In coppia: prenderete in considerazione tutti i consigli del partner e a due le cose vanno più veloci. Soli: avete fatto tesoro degli errori del passato e ora potete guardare con fiducia a un nuovo amore.

Oroscopo domani 2 dicembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): la situazione finanze migliora

Oroscopo 2 dicembre Sagittario: umore

Con il buon aspetto Venere-Nettuno, oggi pensate parecchio al denaro ma sarete particolarmente fiduciosi riguardo alla vostra situazione finanziaria. L’aspetto astrale accomoda le questioni di soldi e al contempo avete la consapevolezza che entrano ed escono. Non solo, sarete spinti a guadagnare di più, il che potrebbe comportare degli straordinari o una seconda attività.

Oroscopo domani Sagittario 2 dicembre: amore

In coppia: volete riaccendere la fiamma e uscire un po’ dalla routine. E’ un’idea splendida. Soli: pronti a fare il passo decisivo per conquistare un cuore. È un buon momento. In ogni caso, non avete nulla da perdere.

