Oroscopo domani 2 dicembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

In coppia: a voi piace rendere felice il partner ma non al punto di rinunciare alle vostre priorità. E la persona amata potrebbe reagire, farvi notare che state esagerando… Soli: una persona potrebbe farvi notare che siete ostinati e voi offendervi. Calma, non partite in quarta. Oroscopo domani giovedì 2 dicembre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): occhio a ciò che direte Oroscopo domani giovedì 2 dicembre Vergine umore

E’ una giornata in cui dovete ricordare che “ne uccide più la lingua che la spada”. Rischiate di accendervi come fiammiferi e dire cose spiacevoli senza pensarci due volte. Utilizzate invece le tante energie di cui vi dota la congiunzione Luna-Marte in Scorpione per entrare in azione o fare delle scelte decisive. Nel corso della giornata il buon aspetto Luna-Venere sarà d’aiuto ad allentare lo stress.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di giovedì 2 dicembre 2021 In coppia: se ci sono problemi di comunicazione, la cosa migliore è ascoltare ciò che dice il partner e non voler avere sempre l’ultima parola… Soli: il lavoro oggi sarà al centro dei vostri pensieri, forse siete preoccupati. E tempo per l’amore non ce ne sarà. Oroscopo domani giovedì 2 dicembre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): accettare gli inviti Oroscopo di domani giovedì 2 dicembre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Accettate qualsiasi invito riceverete, se vi farà piacere, in quanto imposterete il ritmo delle prossime settimane. In questo periodo la vita sociale brilla e incontrare nuove persone rappresenterà un punto di svolta. Per oggi, sembra siate pronti a prendere una decisione fondamentale che potrebbe cambiare la vostra vita. Ciò potrebbe scatenare tensione e parlarne con un amico sarà un sollievo.