Oroscopo domani 2 gennaio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Con Mercurio in Acquario, soprattutto nel lavoro sarete più creativi del solito. Ma vi porrete tante domande, vi chiederete se le vostre idee verranno respinte, come saranno giudicate e come conseguenza esiterete a condividerle. Lanciatevi! E’ importante che altri vengano a conoscenza delle vostre idee. E’ anche il momento giusto per dare il via a un progetto o cercare un secondo lavoro.