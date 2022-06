Oroscopo domani 2 giugno 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Alcuni attuali passaggi astrali vi spingono ad essere audaci e ad affrontare nuove sfide. Al contempo l’odierna Luna in Cancro indica che dovreste rallentare il ritmo e pensare al vostro benessere. Il transito rappresenta un invito a concedervi un massaggio o un trattamento termale o ancora, più semplicemente, un bagno rilassante nel comfort della casa. E mentre lo farete inizierete a sviluppare splendide idee.

Oroscopo domani Ariete 2 giugno amore

Evitate di dare per scontato che qualcosa vada nel modo da voi progettato poiché con i passaggi odierni potrebbe non essere così. Prima che la situazione diventi più promettente, non è escluso sia necessario rivedere alcune cose, superare delle prove. Sia chiaro, ciò non significa che non andrà a buon fine. Indica semplicemente che il percorso verso il vostro obbiettivo o desiderio potrebbe non essere così diretto e semplice come speravate.

Oroscopo domani giovedì 2 giugno Leone umore