Oroscopo domani 2 luglio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

In coppia: un atteggiamento del partner potrebbe disturbarvi: la cosa migliore è mantenere la calma. Soli: è probabile, almeno oggi, che una persona per cui provate attrazione vi riservi una delusione.

Con la dissonanza Luna-Urano potrebbero esserci dei conflitti nella cerchia delle amicizie. Sarete tentati di prendere le difese di qualcuno ma sarebbe un errore farvi coinvolgere in questioni che non vi riguardano. La tensione continuerà a crescere nel pomeriggio e il desiderio di evadere dalla vita di tutti i giorni potrebbe essere forte. L’atmosfera si addolcirà in serata e avrete la possibilità di rilassarvi. Oroscopo domani Bilancia di sabato 2 luglio: amore In coppia: condividere con la dolce metà eventuali preoccupazioni, vi regalerà sollievo e la serata sarà splendida.

Soli: se una persona vi attrae, fate il primo passo e dite apertamente ciò che provate. Non avete nulla da perdere. Oroscopo domani 2 luglio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): circola un po’ di ansia Oroscopo domani Acquario di sabato 2 luglio: umore

La dissonanza Luna-Urano potrebbe scatenare un po’ di ansia ma Venere è in buon aspetto e dunque avete la possibilità di ritrovare la calma. L’ansia odierna è causata dalla vostra tendenza a prevedere le situazioni, in positivo o negativo, e visto che al momento la vostra situazione potrebbe essere instabile non vi permette di essere ottimisti. Con questo transito, potreste inoltre dubitare, vita privata o professionale, della sincerità di una persona e, forse, non sbaglierete.