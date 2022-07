Oroscopo domani 2 luglio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani sabato 2 luglio 2022 Vergine (24 agosto-23 settembre): evitate illusioni Oroscopo domani sabato 2 luglio Vergine umore

Avvertite parecchio le vibrazioni della dissonanza Mercurio-Nettuno: occhio a farvi illusioni, sognare troppo poiché il risveglio potrebbe essere amaro. Altra chiave di lettura: potreste scoprire che una persona vi ha sempre manipolato, vi ha mentito e la cosa rattristarvi soprattutto perché sapete che affrontare la situazione sarebbe tempo sprecato. Se vi trovate in questa situazione è arrivato il momento di voltare pagina.

In coppia: la dolce metà sarà paziente e comprensivo/a riguardo al vostro stato d’animo inquieto. Cercherà di addolcirvi la vita.

Soli: più che una storia d’amore, nonostante ci sia un po’ di attrazione, con una persona potrebbe nascere una bella amicizia.

Oroscopo domani sabato 2 luglio 2022 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): elaborare un piano solido

Oroscopo di domani sabato 2 luglio 2022 per il Capricorno: come sarà l’umore

Se volete raggiungere un obiettivo, cercate di elaborare un piano solido. Con il buon aspetto Mercurio-Saturno, nei prossimi giorni vi sarà facile. Il transito rappresenta un’opportunità per concentrarvi e smuovere le acque così da concretizzare quanto avete in mente. Su un altro piano: avete decisioni importanti in sospeso? Prima di muovervi, esaminate con attenzione i dettagli.

Oroscopo domani Capricorno amore sabato 2 luglio

In coppia: avete belle idee per migliorare la la relazione e il partner è conquistato dal vostro comportamento pieno di buona volontà e generoso. Soli: non dovete essere avari di complimenti e gentilezza. E’ così che avrete più possibilità di conquistare chi vi attrae.