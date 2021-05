Oroscopo domani 2 maggio 2021: oroscopo Cancro, Scorpione e Pesci domenica

Oroscopo 2 maggio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): liberarvi da un peso

Oroscopo Cancro 2 maggio: umore

Se volete sfruttare al massimo i prossimi giorni potrebbe essere importante liberarvi da un peso. Soprattutto se la frustrazione repressa riguardo a una relazione scatena agitazione, irrequietezza, sfogarvi, togliervi qualche sassolino dalla scarpa vi farà un gran bene. Mandare giù i rospi è controproducente per la salute.

Potrebbe inoltre essere d’aiuto parlare con la persona giusta, un amico caro di cui vi fidate e una chiacchierata vi farà sentire sollevati, pronti ad affrontare con entusiasmo le giornate.

Oroscopo Cancro 2 maggio 2021: come va l’amore?

In coppia: alcune questioni vanno chiarite, i malintesi sono ricorrenti e dovete ritrovare la serenità.

Soli: potreste fare degli incontri, non ci sono ostacoli, ma dovreste superare alcuni timori.

Oroscopo 2 maggio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): mollare i pensieri negativi

Oroscopo Scorpione 2 maggio: umore

E’ una domenica in cui non vorrete eludere un discorso profondo: l’aspetto positivo tra Mercurio e Plutone, vi spinge a dare seguito, in una relazione, a una conversazione lasciata in sospeso così da andare oltre la superficie e capire meglio le motivazioni dell’altro/a. Il consiglio è quello di affrontarla con calma.

Al contempo il buon aspetto tra Venere-Nettuno, oltre che aiutarvi a mollare i pensieri negativi, potrebbe farvi apprezzare dei lati di una persona che in precedenza avevate ignorato.

Oroscopo Scorpione 2 maggio: amore

In coppia: grazie a Marte c’è un rinnovato slancio erotico nella relazione e la complicità è al massimo.

Soli: passate di conquista in conquista e il vostro status non vi pone problemi. Allora, sfruttate il bel momento.

Oroscopo 2 maggio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): guardare la realtà

Oroscopo Pesci 2 maggio: umore

Sognate pure quanto volete, è tipico del vostro segno, su come potrebbe essere bella la vostra vita ma con l’armonia tra Mercurio e Plutone trarrete beneficio soprattutto guardando la realtà. Se ad esempio, voi e un’altra persona avete intenzione di risolvere un dissidio, siate sinceri riguardo alla situazione, esaminatela così com’è nella realtà e accettatela dunque per quello che è.

Se riuscirete a superare qualsiasi resistenza e rilassarvi, le soluzioni arriveranno facilmente e in modo naturale.

Oroscopo Pesci 2 maggio: amore

In coppia: sfruttate questa domenica per mostrare tutto l’amore che provate per la dolce metà.

Soli: siete irresistibili, pensate che sia impossibile una vita senza amore. E Cupido oggi scoccherà la freccia!

