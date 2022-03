Oroscopo domani 2 marzo 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

La Luna Nuova in Pesci potrebbe rendervi consapevoli di ciò che nel quotidiano è d’aiuto o vi ostacola. Mantenete la rotta, poiché potreste iniziare con buone intenzioni e in seguito perdere la motivazione. Se avete bisogno di un po’ di relax, fate in modo che entri a far parte della vostra routine: in questo modo avrete sempre un po’ di tempo per coccolarvi o prendere cura di voi. Lo meritate!

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 2 marzo: amore

In coppia: una questione vi assilla ma non ne parlate con il partner per paura che non capisca. Sbagliate: con il dialogo i problemi si risolvono più facilmente. Osate, non c’è il rischio di rimanere delusi. Soli: avete bisogno di stabilità emotiva e sicurezza. In caso di incontro, è meglio mettere le carte in tavola così da non perdere tempo.

Oroscopo domani 2 marzo 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): entrate di denaro