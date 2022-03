Oroscopo domani 2 marzo 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Una bellissima Luna Nuova in Pesci è in congiunzione con Giove: avete, o è già accaduto, la possibilità di cogliere nuove opportunità di lavoro oppure entrerete in società con qualcuno o, ancora, firmerete un contratto, concluderete una trattativa. Le energie attuali all’occorrenza vi spingono a trovare un compromesso e, non ultimo, a stringere nuove e stimolanti amicizie.