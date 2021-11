Oroscopo domani 2 novembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

E’ un martedì in cui sembra che tutti abbiano consigli e dritte da darvi ma vale la pena ascoltare? La dissonanza odierna Mercurio-Plutone indica che potrebbero non essere utili e tanto meno innocenti come appaiono a prima vista. Qualcuno potrebbe tentare di manipolarvi, di spingervi in una direzione che ha in mente. Allora, se volete ascoltate ciò che ha da dire ma fate solo ciò che ritenete sia giusto per voi.

In coppia: siete ottimisti e uscita con il partner, andare in un posto inedito vi permetterà di trascorrere splendidi momenti.

Oroscopo domani 2 novembre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): mettere le cose in chiaro

Oroscopo domani Bilancia di martedì 2 novembre: umore

Con la dissonanza Mercurio-Plutone, oggi potreste avere la possibilità di sistemare qualcosa che è andato storto e mettere le cose in chiaro. Se, ad esempio, lavoro o vita personale, vi hanno dato la colpa per qualcosa che non avete commesso è l’occasione per dimostrare la vostra innocenza. Dovrete dimostrarlo, certo ma con lo stato d’animo attuale, sarete in grado di uscirne alla grande.

Oroscopo domani Bilancia di martedì 2 novembre: amore

In coppia: è la giornata ideale per appianare eventuali diversità di vedute, esprimere le rispettive esigenze e guardare insieme nella stessa direzione. Soli: fascino al top! Potrebbe esserci un colpo di fulmine, un innamoramento a sorpresa. Oroscopo domani 2 novembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): no al braccio di ferro

Oroscopo domani Acquario di martedì 2 novembre: umore

Il transito di Marte in Scorpione fa arrivare i frutti del vostro sforzo, dell’impegno ma al contempo vi rende inflessibili. Lavoro o affari, non cederete di un millimetro e non intenderete fare concessioni. Potreste ostinarvi per due ragioni: perché siete fermamente convinti di ciò che state facendo e corrisponde ai vostri valori, il che è positivo, oppure per orgoglio, perché non volete cedere. Ma il braccio di ferro non è produttivo.

Oroscopo domani Acquario di martedì 2 novembre: amore