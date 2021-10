Oroscopo domani 2 ottobre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 2 ottobre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): fate ciò che vi regala benessere



Oroscopo domani Gemelli sabato 2 ottobre 2021

Le vibrazioni planetarie da una parte vi spingono a socializzare, a divertirvi, ma al contempo potreste voler approfondire con calma e per conto vostro alcune questioni importanti. Risultato? Farete saggiamente ciò che vi regala benessere così da non rischiare di perdere inutilmente tempo ed energie. L’importante è non ripensare ad alcuni disaccordi avuti in settimana con un collega o il boss.

Oroscopo domani Gemelli di sabato 2 ottobre: amore

In coppia: il partner vi sembrerà distaccato ma forse sarà solo una vostra sensazione. Il fatto è che oggi siete molto esigenti. Soli: la solitudine vi pesa più del solito. Penserete, sbagliando, che il mondo intero remi contro di voi.

Oroscopo domani 2 ottobre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): tendere una mano

Oroscopo domani Bilancia di sabato 2 ottobre: umore

Con i passaggi astrali odierni una conversazione sincera, tendere una mano, sarà d’aiuto ad appianare eventuali tensioni presenti in una relazione. E a voi, oltretutto non mancano né il tatto né la diplomazia. Mostrando il vostro lato aggressivo, impaziente la situazione potrebbe prendere una brutta piega. Allora, la cosa migliore è riportare la pace e dare il vostro forte e comprensivo abbraccio.

Oroscopo domani Bilancia di sabato 2 ottobre: amore

In coppia: piccole tensioni che svaniranno se parlerete senza rimandare. La giornata si concluderà alla grande. Soli: sorridete! Sia chiaro, non un sorriso forzato poiché non otterreste l’effetto sperato… Oroscopo domani 2 ottobre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): mostrare le fragilità

Oroscopo domani Acquario di sabato 2 ottobre: umore

Il vostro segno ha difficoltà a mostrare segni di fatica, stress o debolezza eppure con la Luna in dissonanza con Venere, dovreste farlo… Non c’è nulla di male! Anzi, la vostra fragilità offre alle persone care la possibilità di darvi una mano, di sostenervi (quanto meno emotivamente e non è poco). Sentirsi protetti e confortati, ammettetelo, regala una piacevole sensazione di benessere.

Oroscopo domani Acquario di sabato 2 ottobre: amore

In coppia: impazienti, irritabili, oggi rischiate di prendere di traverso qualsiasi cosa dirà il partner. Per fortuna, riuscirete a controllarvi.

Soli: con i passaggi odierni potreste davvero perdere la testa per una persona che forse non è il vostro tipo. Partite pure in quarta, vi farà bene…

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: APPROFONDIRE NUOVI INTERESSI

TORO: UN INCONTRO APRE NUOVE PORTE

CANCRO:UN ACQUISTO PER LA CASA

LEONE: PENSARE ALLE VOSTRE ESIGENZE

VERGINE: UNA PAUSA DI RELAX

SCORPIONE:UN BRACCIO DI FERRO

SAGITTARIO: UN DESIDERIO IRRAZIONALE

CAPRICORNO: EMERGE IL LATO SIMPATICO

PESCI:CHIUSI IN UN MONDO FASTASTICO