Oroscopo domani 2 ottobre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani sabato 2 ottobre 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): un incontro apre nuove porte

Oroscopo domani Toro umore

La dissonanza Mercurio-Plutone termina oggi. E’ probabile che nel corso della settimana abbiate avuto delle difficoltà a comunicare le vostre esigenze nel posto di lavoro oppure a trovare nuove opportunità professionali. Ma, per fortuna, gli aspetti odierni indicano che un incontro potrebbe aprire nuove porte, offrire nuove possibilità. Bando ai dubbi sulla vostra capacità, le competenze e accettate ciò che arriva!

Oroscopo domani toro amore

In coppia: ad accompagnare voi e il partner, per tutto questo sabato sarà la passione! Soli: splendida giornata, siete molto seducenti e il vostro fascino farà una strage di cuori. Accettate tutti gli inviti!

Oroscopo domani sabato 2 ottobre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): una pausa di relax

Oroscopo domani sabato 2 ottobre Vergine umore

Con la Luna in Leone alle spalle del vostro segno, è la giornata ideale per concludere la settimana con una pausa e rilassarvi. Al contempo la Luna è in dissonanza con Venere e potreste dover affrontare alcune conversazioni complicate con le persone care. Riuscirete in ogni caso a parlare con calma, anche di argomenti spinosi, e sistemare qualsiasi situazione difficile.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di sabato 2 ottobre 2021

In coppia: avete intenzione di trascorrere una giornata tranquilla per cui puntate al relax. Il partner ne ha bisogno quanto voi. Soli: un sms potrebbe scatenare pessimismo. Ma siete sicuri di averlo interpretato bene?

Oroscopo domani sabato 2 ottobre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): emerge il vostro lato simpatico

Oroscopo di domani sabato 2 ottobre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Il Sole in Bilancia ha accentuato la vostra ambizione, vi ha reso particolarmente consapevoli delle responsabilità, del lavoro, delle prestazioni. Ma oggi avrete voglia di socializzare, di pensare ad altro. Nei confronti di chi vi circonda sarete meno critici, meno esigenti e più indulgenti. Ma soprattutto desiderate ridere e far ridere! E mostrerete ampiamente il lato simpatico, attirerete positivamente l’attenzione.

Oroscopo domani capricorno amore sabato 2 ottobre

In coppia: il buon aspetto Venere-Plutone vi spinge a un chiarimento e tornerà il sereno!

Soli: il transito di cui sopra vi mette in grado di far vibrare il vostro cuore e quello di chi vi attrae!

