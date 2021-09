Oroscopo domani 2 settembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 2 settembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): evitate di prendere decisioni importanti



Oroscopo domani Gemelli giovedì 2 settembre 2021

In questo momento i pianeti puntano i riflettori sulle relazioni familiari. Con l’arrivo di Marte in Vergine, di recente non sono state piacevoli, il pianeta rosso potrebbe aver scatenato delle discussioni. La dissonanza odierna tra Marte e Nettuno potrebbe creare ancora confusione tra vita privata e lavoro, potreste capire dov’è che state impegnando più energie: dare la priorità a un settore anziché a un altro non è detto sia negativo ma per oggi non prendete decisioni importanti, aspettate che torni la chiarezza.

Oroscopo domani Gemelli di giovedì 2 settembre: amore

In coppia: occhio, oggi le aspettative nei confronti del partner potrebbero essere smisurate. Non potete chiedere la luna… Soli: a corteggiarvi potrebbe essere una persona incontrata di recente oppure avrete la possibilità di far evolvere un’amicizia in qualcosa di più intimo.

Oroscopo domani 2 settembre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): rallentare il ritmo

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 2 settembre: umore

Con la dissonanza Marte-Nettuno potreste sentirvi stanchi ed è necessario ricaricare le batterie. Rallentate il ritmo, mettete da parte ciò che vi eravate ripromessi di portare a termine e concedetevi una pausa. Non è facile, ed è comprensibile, sospendere il lavoro e fare ciò che volete, pensare solo a voi. In questo caso, potreste pianificare delle pause, momenti di inattività. Se di recente non avete fatto nulla di gratificante solo per voi, è la giornata giusta. Concedetevi il massimo.

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 2 settembre: amore

In coppia: volete comunicare i forti sentimenti che provate per il partner ma rischiate di essere soffocanti. Soli: una persona scatena belle emozioni: se deciderete di condividerle cercate di non essere troppo invadenti.

Oroscopo domani 2 settembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): acquisti impulsivi

Oroscopo domani Acquario di giovedì 2 settembre: umore

Con la dissonanza Marte-Nettuno sul fronte denaro oggi vi è difficile vedere le cose chiaramente: occhio a spendere in modo impulsivo. Potreste accumulare debiti pesantucci sulla carta di credito o ritrovarvi con il budget scombussolato. Per oggi e domani, rimandate acquisti importanti e per stare tranquilli, non delegate spese ad altre persone: potrebbero superare, a vostra insaputa, alcuni limiti. Su un altro piano: responsabilità familiari e professionali potrebbero scontrarsi con i vostri bisogni personali. Non avrete altra scelta che adattarvi o cedere, anche se ciò significa sacrificare qualche libertà.

Oroscopo domani Acquario di giovedì 2 settembre: amore

In coppia: nessuna discussione in programma ma forse la necessità di mettere in chiaro alcune questioni per allontanare i malintesi.

Soli: al momento non avete intenzione di impegnarvi, preferite avventure mordi e fuggi ma rischiate di ritrovarvi coinvolti in una storia ambigua…

