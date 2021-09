Oroscopo domani 2 settembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani giovedì 2 settembre 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): difficoltà a dire dei “no”



Oroscopo domani Toro umore

Quando volete, di solito non esitate a dire dei “no” ma oggi con la dissonanza Marte-Nettuno potreste non riuscirci. Forse perché non volete dispiacere una persona, non volete farla rimanere male. Anche domani sarete molto sensibili, empatici, compassionevoli e potreste non avere la forza di essere sinceri, anche quando sarebbe necessario. E’ meglio scatenare una piccola tempesta e provocare qualche turbamento temporaneo così da evitare futuri problemi.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: il partner oggi vorrà essere ricoperto/a di attenzioni: fatelo e sarete ripagati con gli interessi! Soli: colpo di fulmine in programma, vi innamorerete – entrambi – e ciao ciao allo status di single.

Oroscopo domani giovedì 2 settembre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): smettere di esitare

Oroscopo domani mercoledì 1 settembre Vergine umore

L’incertezza e un po’ di confusione riguardo un progetto possono essere d’ostacolo alla realizzazione o al progresso. Marte nel vostro segno è una carta vincente, accentua la determinazione. Smettete dunque di esitare e procedete: abbatterete qualsiasi barriera! Al contempo, Marte è in dissonanza con Nettuno: oggi sarete pronti a farvi in quattro per dare una mano a chi vi circonda. E’ sicuramente un atteggiamento generoso ma rischiate di mettere gli altri al primo posto e trascurare le vostre esigenze.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di giovedì 2 settembre 2021

In coppia: evitate di portare a casa eventuali problemi di lavoro. In caso contrario, spazio per l’amore non ce ne sarà.l Soli: la dissonanza odierna non è quella ideale per nuovi incontri. Rischiate oltretutto di prendere qualche cantonata.

Oroscopo domani giovedì 2 settembre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): essere rispettati

Oroscopo di domani giovedì 2 settembre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Se una persona oggi penserà di potervi costringere a fare qualcosa, evidentemente non si rende conto fino a che punto potete essere testardi. Potrebbe anche trattarsi del boss, o un altro superiore, ma scoprirà che adottando un atteggiamento poco educato, brusco o rigido non sarete disposti ad ascoltare. Chiedendo gentilmente è probabile invece che farete di tutto per collaborare. Non volete creare problemi, sia chiaro, ma soltanto essere rispettati.

Oroscopo domani capricorno amore giovedì 2 settembre

In coppia: cercate di essere disponibili e appagare alcune richieste del partner, fate qualcosa affinché si senta rassicurato/a.

Soli: negli affari di cuore è un momento di transizione. Tuttavia potrebbe nascere una bella amicizia amorosa…

