Oroscopo domani 20 agosto 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 20 agosto 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): riflettere sulle amicizie

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna in Acquario è in buon aspetto con Venere: cercate di avere una particolare attenzione rispetto alle amicizie che frequentate. Riflettete con chi vale la pena di mantenere una relazione oppure è ormai un legame superato. Nel lavoro, l’armonia tra Mercurio e Urano vi permetterà di dare il massimo con il minimo sforzo: il che impressionerà favorevolmente il boss e i colleghi. Una nuova idea, infine, potrebbe consentirvi di dare il via a un’attività secondaria e farvi guadagnare denaro extra.

Oroscopo domani Ariete 20 agosto amore

In coppia: evitate di agire senza riflettere e cercate di mantenere l’armonia a qualsiasi costo.

Soli: fascino e sorriso vi mettono in grado di conquistare ma prima di parlare, riflettete: senza volerlo potreste urtare le persone.

Oroscopo domani 20 agosto 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): siete meno impulsivi

Oroscopo domani venerdì 20 Leone umore

Con Urano in Toro in moto retrogrado, per quanto riguarda prendere decisioni riguardanti la carriera o gli obbiettivi sarete meno impulsivi. Il che non significa che non sarete disposti ad accogliere nuove opportunità ma avrete meno probabilità di cambiare rotta sull’impulso del momento. Il buon aspetto tra Mercurio e Urano rappresenta un invito a pensare positivo. E in effetti, oggi siete più fiduciosi e pieni di speranza riguardo al futuro.

Oroscopo domani venerdì Leone amore

In coppia: affronterete alcuni argomenti delicati con molta empatia e ciò vi consentirà di chiarire al meglio.

Soli: potrebbe ricontattarvi un/a ex e capire che lasciarvi forse è stato un errore.

Oroscopo domani 20 agosto 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): potete distinguervi

Oroscopo 20 agosto Sagittario: umore

E’ tempo di lasciare il segno nel lavoro, far vedere chi siete! Con Mercurio in aspetto positivo a Urano, la vostra mente è in costante evoluzione, penserete a modi diversi per migliorare il lavoro. Ciò che intraprenderete avrà un impatto positivo sul percorso professionale e sui risultati futuri. Utilizzate dunque le vibrazioni astrali odierne per parlare e distinguervi. Proponete le vostre idee, correte un rischio e andate a vedere dove vi porterà questa voglia di cambiare.

Oroscopo domani Sagittario 20 agosto: amore

In coppia: sarete più concilianti, più tolleranti e il partner, di conseguenza, sarà più dolce.

Soli: le ferite del passato hanno lasciato delle tracce ma ora avete la possibilità di sanarle. Situazioni, persone, potrebbero in questo senso essere d’aiuto.

