Oroscopo domani 20 agosto 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 20 agosto 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): una pausa rigenerante



Oroscopo domani Gemelli venerdì 20 agosto 2021

E’ la giornata ideale per concedervi – se non siete in vacanza – una pausa dal lavoro. Il buon aspetto Mercurio-Urano punta i riflettori sulla vostra stanchezza e il desiderio, al contempo, di rimanere a casa. Se di recente nel lavoro vi siete impegnati parecchio, potreste in effetti essere stressati. Oppure se nel lavoro le cose non vanno lisce come da voi sperato, sentirvi mentalmente esausti. Per oggi, puntate al relax o se volete parlate con una persona cara dei motivi di stress provocati dal lavoro.

Oroscopo domani Gemelli di oggi venerdì 20 agosto: amore

In coppia: emerge il lato romantico e aspetterete gesti affettuosi dal partner. Ma perché non iniziate voi?!

Soli: è una eccellente giornata per nuovi incontri: dovete solo tenere gli occhi ben aperti.

Oroscopo domani 20 agosto 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): richiamare gli altri alle loro responsabilità

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 20 agosto: umore

Cercate di riflettere sull’impegno, lo sforzo che mettete nel lavoro. L’aspetto tra Mercurio-Urano annuncia che dovete puntare l’attenzione sulla vostra produttività. Se di recente avete iniziato una collaborazione, potreste accorgervi che siete i soli a lavorare instancabilmente. La scrupolosa etica del lavoro che avete, è il vostro talento e al contempo la vostra debolezza. E’ tempo di richiamare gli altri alle loro responsabilità. Non sognatevi di dare una mano alla prima occasione: eviterete stress e frustrazione.

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 20 agosto: amore

In coppia: la complicità con il partner è sul fronte pratico, intellettuale e amoroso. Siete una coppia d’acciaio!

Soli: colpo di fulmine in programma. Dovete solo fare attenzione a non piegare la realtà alla vostra volontà: rischio delusione.

Oroscopo domani 20 agosto 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): arrivano buone notizie

Oroscopo domani Acquario di venerdì 20 agosto: umore

Il buon aspetto Mercurio-Urano sarà d’aiuto a liberarvi da un peso oppure per chiarire un problema esistente in una relazione: vi sentirete sollevati. Il transito vi rende ottimisti, riaccende la speranza nel futuro e, probabilmente, perché arrivano buone notizie. Se avete voglia di lanciarvi in un progetto personale è il momento giusto. Siete ormai pronti a imboccare una nuova direzione. In ogni caso, per sfruttare al meglio le nuove opportunità, servitevi dell’esperienza. Eviterete di ripetere alcuni errori del passato.

Oroscopo domani Acquario di venerdì 20 agosto: amore

In coppia: voglia di rinnovare la relazione, chiudere un occhio su eventuali errori del partner e guardare al futuro.

Soli: accettate gli inviti: è nella cerchia delle amicizie che potreste fare un incontro promettente.

