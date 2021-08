Oroscopo domani 20 agosto 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani venerdì 20 agosto 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): consolidare la vostra situazione



Oroscopo domani Toro umore

Siete pronti a fare passi da gigante verso il futuro. Non permettete a nessuno di fermare il cambiamento, il rinnovamento lavorativo. In questo momento potreste avere un’idea rivoluzionaria e un progetto o un piano inaspettatamente e in modo eccellente. Urano in moto retrogrado nel vostro segno, rappresenta un’opportunità per consolidare la situazione. Potreste, più semplicemente, cambiare mentalità riguardo a questioni o settori importanti della vostra vita.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: poco tolleranti, non ne fate passare una… tenete presente che il partner potrebbe ripagarvi con la stessa moneta.

Soli: è una giornata in cui ci sono delle novità ma più nelle amicizie che negli affari di cuore. Incontri insoliti, aiuti inattesi.

Oroscopo domani venerdì 20 agosto Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): si apre una nuova porta

Oroscopo domani venerdì 20 agosto Vergine umore

I prossimi due giorni potrebbero essere un po’ destabilizzanti, probabilmente le cose non andranno come da voi previsto. Ma non è detto che sia un fatto negativo: non è escluso che si apra una nuova porta, abbiate l’opportunità di vivere una nuova esperienza, personale o di lavoro. Il che vi permetterà di liberarvi da alcune catene che attualmente vi impediscono di esprimere pienamente la vostra personalità. E in molti, in questo periodo, avete una gran voglia di ripartire da zero!

Oroscopo domani vergine per l’amore di venerdì 20 agosto 2021

In coppia: affascinate il partner come il primo giorno, insieme siete felici, appagati. Sulla relazione non ci sono nuvole.

Soli: se avete intenzione di testare il potere di seduzione è la giornata giusta: splendidi incontri, romantiche conversazioni.

Oroscopo domani venerdì 20 agosto 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): l’impossibile diventa possibile

Oroscopo di domani venerdì 20 agosto 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Con l’armonia Mercurio-Urano nel lavoro l’impossibile diventa improvvisamente possibile. Se state cercando di ravvivare la routine, la vita lavorativa, è un’ottima giornata per dare il via. Cercate di trarre ispirazione dai luoghi e dagli aspetti della vita che vi entusiasmano, vi regalano gioia. Soprattutto dovete pensare fuori dagli schemi: è in questo modo che potreste sviluppare un’ottima idea anche imprenditoriale.

Oroscopo domani capricorno amore venerdì 20 agosto

In coppia: il partner vi ricoprirà di attenzione e vi lascerete andare alle emozioni. In programma c’è una bella serata.

Soli: giornata in cui avete voglia di fare nuovi incontri ma in posti diversi da quelli che frequentate abitualmente. E vi lancerete.

