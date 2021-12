Oroscopo domani 20 dicembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 20 dicembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): nuovi contatti professionali

Oroscopo domani Ariete umore

La settimana parte bene: potrebbero arrivare opportunità professionali o guadagni inaspettati. Con il buon aspetto Mercurio-Urano in questo momento è inoltre importante esprimere le vostre idee e adottare un approccio proattivo alla risoluzione dei problemi. Con l’armonia Sole-Giove, non dovete esitare a sviluppare nuovi contatti professionali poiché in futuro potrebbero portare a numerose offerte e proposte.

Oroscopo domani Ariete 20 dicembre amore

In coppia: la congiunzione Venere-Plutone porta il rinnovamento nella relazione. I due pianeti vi servono la passione su un piatto d’argento. Soli: abbassa la guardia e lasciate che l’ignoto vi sorprenda. Perdersi è il modo migliore per ritrovarsi. Oroscopo domani 20 dicembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): seguire la voce del cuore Oroscopo domani lunedì 20 dicembre Leone umore

Con il buon aspetto Sole-Giove, anche se sarete molto impegnati, oggi proverete un senso di sollievo e felicità: probabilmente perché in un settore della vostra vita avete deciso di seguire la voce del cuore. Per chi vi circonda potrebbe non sembrare una gran cosa ma per voi lo è: segna l’inizio di un percorso che porta a una maggiore libertà. Qualcuno potrebbe obiettare ma ve ne infischierete.

Oroscopo domani lunedì 20 dicembre Leone amore

In coppia: il buon aspetto Sole-Giove vi rende ottimisti, oggi privilegiate le uscite a due e i momenti di coccole. Soli: non c’è più spazio per i dubbi, ora sapete in quale direzione andare! Se da settimane vi attrae una persona, farete il primo passo.

Oroscopo domani 20 dicembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): concentrati sugli obbiettivi

Oroscopo 20 dicembre Sagittario: umore

E’ una settimana in cui sarete iperattivi, impegnati soprattutto nel lavoro in cui canalizzerete tutte le energie. Sarete pronti ad accogliere qualsiasi opportunità che vi sembrerà attraente o persino a lanciarvi nel rischio. E’ possibile che sarete talmente concentrati sui vostri obbiettivi – primo fra tutti quello di fare soldi – da dimenticare tutto il resto compreso il vostro benessere o trascurare qualche piccolo problema di salute.

Oroscopo domani Sagittario 20 dicembre: amore

In coppia: il partner fa il primo passo e voi dovete fare il secondo. Per sbloccare la situazione, mostrate pazienza e tolleranza. Soli: l’armonia tra Sole e Giove aumenta le possibilità di incontri. Oggi, uno scambio di sguardi vi regalerà nuove sensazioni. Cogliete l’occasione.

