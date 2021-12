Oroscopo domani 20 dicembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Mercurio è in buon aspetto con Urano e indica che dovete continuare la trasformazione personale. Che si tratti di persone, situazioni o abitudini che non vi servono più, il passaggio vi permetterà di lasciarle alle spalle e scegliere qualcosa o qualcuno di migliore. Nel lavoro potreste rendervi conto che apportando un cambiamento in un contratto o una collaborazione la situazione progredirà!

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 20 dicembre: umore

Con la Luna in Cancro, i colleghi con voi si apriranno, il vostro atteggiamento calmo e rilassante li attirerà. Siate pure pazienti ed empatici ma non dovrete sentirvi in colpa se metterete dei limiti, soprattutto se avete altri compiti su cui concentrarvi. Anche le responsabilità professionali hanno bisogno della vostra attenzione, dunque sul posto di lavoro non dovete perdere troppo tempo a svolgere il ruolo di psicologi. Oroscopo domani Bilancia di lunedì 20 dicembre: amore

In coppia: dite no alle discussioni, soprattutto per motivi di gelosia. Nel caso affrontate il problema con calma. Soli: Occhio alle illusioni! Potreste essere attratti da una nuova conoscenza ma c’è il rischio che non sia disponibile. Oroscopo domani 20 dicembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): chiudere questioni in sospeso

Oroscopo domani Acquario di lunedì 20 dicembre: umore

La dissonanza Saturno-Urano scatena un po’ di tensione: è una giornata in cui dedicare l’attenzione alle vostre responsabilità personali e professionali e fare il possibile per chiudere quelle questioni lasciate in sospeso. Per evitare lo stress e sentirvi meno sotto pressione, circondatevi di persone positive, stimolanti, di buona compagnia. Il buon aspetto Sole-Giove indica inoltre che non dovete aver timore di chiedere un aiuto o un supporto.

Oroscopo domani Acquario di domenica 19 dicembre: amore

In coppia: se avete commesso degli errori capirete che è il momento di chiedere scusa. Il che sarà molto positivo, andrà a vantaggio della relazione.

Soli: il passato bussa alla porta! Potrebbe tornare un/a ex e dovrete decidere se accettare di tornare insieme. Evitate di scappare e lasciate la possibilità di una spiegazione.