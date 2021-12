Oroscopo domani 20 dicembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

In coppia: nella relazione è necessario che entrambi facciate qualche sforzo. E voi cosa fate? Cercate di mostrarvi amorevoli e affettuosi e sarete amati ancora di più. Soli: se vi trovate alle prese con una situazione ambigua, è arrivato il momento di chiarire e imporvi! . Oroscopo domani lunedì 20 dicembre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): una proposta di lavoro Oroscopo domani lunedì 20 dicembre Vergine umore

E’ un’ottima giornata e se nel lavoro le cose non vanno bene potreste ricevere una proposta che cambierà totalmente la situazione. Il buon aspetto tra Mercurio-Urano tuttavia pone una condizione: se volete progredire dovete accettare di imboccare un’altra direzione. In questo momento potreste, ad esempio, avere un posto di lavoro che forse non è il massimo ma vi rassicura e invece l’opportunità che si presenta è nuova e dunque vi inquieta. E per questo rischiate di farvela scappare.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di lunedì 20 dicembre 2021 In coppia: probabile ci siano da chiarire alcune questioni ma in seguito la relazione andrà a gonfie vele. Sol: avete le carte in regola e tutte le possibilità di incontrare l’amore, dovete soltanto guardarvi intorno! Oroscopo domani lunedì 20 dicembre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): mostrare il vostro affetto Oroscopo di domani lunedì 20 dicembre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Grazie al buon aspetto Mercurio-Urano vorrete uscire un po’ dal guscio. Queste vibrazioni tirano su il vostro morale e al contempo vi spingono ad attingere al lato creativo, che sicuramente potrebbe stupire gli amici. E’ un lunedì in cui dovete essere il più affettuosi possibile con le persone a cui volete bene. Hanno bisogno di sentire il vostro attaccamento e che siete freddi solo in apparenza!