Oroscopo domani 20 febbraio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 20 febbraio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): domenica di relax

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna in Bilancia è in dissonanza con Venere e Marte in Capricorno: potreste pensare che con le persone care c’è un muro di incomprensione, di freddezza. Se un avete la sensazione che un familiare o un caro amico si stiano allontanando, non ne fate un dramma: probabilmente hanno bisogno di un po’ di stare per conto proprio. Oltretutto il Sole in Pesci, alle spalle del vostro segno, invita anche voi al riposo, a rilassarvi!

Oroscopo domani Ariete 20 febbraio amore

In coppia: l’atmosfera potrebbe essere elettrica, meglio evitare di parlare di argomenti spinosi. Occhio a ciò che direte: senza volerlo potreste offendere il partner. Soli: non è giornata di incontri. Gli aspetti astrali odierni vi consigliano di dare la priorità ad alcuni problemi presenti in altri settori. Oroscopo domani 20 febbraio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): risentiti per una critica Oroscopo domani domenica 20 febbraio Leone umore

E’ una domenica in cui sarete immersi nei vostri pensieri, distratti e come conseguenza una persona cara vi terrà il broncio o farà una piccola osservazione che a voi sembrerà spiacevole. In questo momento non sopportate i commenti, li prendete per il verso sbagliato ma, a ben vedere, non è un fatto eccezionale. Vi risentite se qualcuno vi critica, detestate essere messi in discussione. Ma a volte può essere d’aiuto.

Oroscopo domani domenica 20 febbraio Leone amore

In coppia: siete dell’umore giusto per mettere in discussione la correttezza che c’è tra voi e il partner. Prendete del tempo per riflettere: oggi non siete particolarmente lucidi. Soli: negli affari di cuore non è una gran giornata: incontri zero e il timore di rimanere soli per sempre. Tiratevi su!

Oroscopo domani 20 febbraio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): evitate paragoni

Oroscopo 20 febbraio Sagittario: umore

E’ una giornata in cui è importante evitare di fare paragoni tra il vostro successo lavorativo e quello dei colleghi o degli amici della vostra cerchia, soprattutto se la cosa scatena gelosia e invidia (da parte vostra), sentimenti malsani. Cercate di tenere a mente che ognuno deve percorrere la propria strada e che il vostro viaggio professionale ha ancora in serbo molte sorprese.

Oroscopo domani Sagittario 20 febbraio: amore

In coppia: voglia di cambiare alcune cose ma forse non è l’atteggiamento giusto. Se i sentimenti per il partner sono sempre forti, evitate cambiamenti radicali e pianificate un viaggetto a due o una gita romantica. Soli: spostamenti da cui potrebbero nascere incontri interessanti. Anche se oggi non accadrà nulla, i pianeti preparano il terreno…

