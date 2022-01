Oroscopo domani 20 gennaio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 20 gennaio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): sorprese e incontri inaspettati

Oroscopo domani Ariete umore

Il Sole entra in Acquario e da oggi darà slancio ai vostri progetti già in corso o vi spingerà a trovare idee per progredire professionalmente. Potreste inoltre avere sorprese, incontri inaspettati che riterrete siano frutto del caso ma che invece fanno parte di un piano che i pianeti hanno in serbo per voi. Lo toccherete con mano a partire da maggio, quando Giove entrerà nel vostro segno!

Oroscopo domani Ariete 20 gennaio amore

In coppia: anche se ci fossero tensioni con il partner porrà le domande giuste per farvi parlare. Una volta liberi dalle preoccupazioni, sarete più aperti e teneri. Soli: moltiplicate i contatti.! Anche se non avrete un incontro memorabile, le persone saranno degne di interesse. Attraverso una nuova amicizia, potreste conoscere qualcuno con cui dare il via a una storia. Oroscopo domani 20 gennaio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): lavorare in team Oroscopo domani giovedì 20 gennaio Leone umore

Per quattro settimane il Sole in Acquario sosterà nel vostro settore delle relazioni: proverete il desiderio di entrare in contatto con le persone, soprattutto con quelle che non sentite da un po’ di tempo. Potreste avere più energie da impegnare in una relazione e risolvere eventuali difficoltà. Sarà molto gratificante inoltre lavorare come parte di un team o collaborare a progetti creativi. Nel corso del transito, infine, farete qualcosa che vi permetterà di brillare!

Oroscopo domani giovedì 20 gennaio Leone amore

In coppia: dal partner vi aspettate molto ma potreste rimanere delusi. Insistere alimenterà solo le tensioni. Soli: molto selettivi, esigenti, volete un amore all’altezza delle vostre aspettative. Ma per questo, dovrete essere sicuri di ciò che davvero desiderate.

Oroscopo domani 20 gennaio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): vita sociale al top

Oroscopo 20 gennaio Sagittario: umore

Il Sole in Acquario da oggi si sposta nel vostro settore delle comunicazione e mette in luce i contatti, i pensieri, gli studi, il vostro modo di comunicare. Le prossime quattro settimane sono eccellenti per imparare cose nuove. La vita sociale potrebbe essere più movimentata, in programma ci sono incontri divertenti. E con Mercurio in Acquario, dalle trattative e conversazioni importanti grazie a una maggiore chiarezza, trarrete vantaggio.

Oroscopo domani Sagittario 20 gennaio: amore

In coppia: il dialogo è molto più piacevole e costruttivo. E’ il momento giusto per affrontare argomenti spinosi e modificare qualcosa che per entrambi non funziona. Soli: anche se non vi dichiarerete, le vostre parole faranno centro. Date dunque il via a una conversazione con chi vi attrae!

