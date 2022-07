Oroscopo domani 20 luglio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 20 luglio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): una situazione vi mette a dura prova

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Plutone e potrebbe scatenare emozioni intense. Forse siete alle prese con una situazione che richiede una decisione. Anziché essere coinvolti in qualche problema che non è di vostra responsabilità e che vi sta mettendo a dura prova, vi renderete conto che è meglio essere sinceri con voi stessi. C’è qualcosa che state sopportando e che deve finire? È ora di riprendere il controllo.

Oroscopo domani Ariete amore

In coppia: la dissonanza Luna-Plutone è fonte di ansia. Parlatene con il partner, perché insieme troverete le soluzioni più adatte alla situazione. In coppia, le difficoltà si superano meglio.

Soli: non è una giornata favorevole agli incontri e vi dedicherete ad altro.

Oroscopo domani 20 luglio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): una risposta positiva

Oroscopo domani Leone: umore

Siete consapevoli di avere belle idee creative, ma al contempo nervosi al pensiero di condividerle. Se una persona ha già frenato i vostri sforzi, esprimerle vi farà sentire ancora più a disagio. Tenete presente che ci sarà sempre qualcuno a cui non piacerà ciò che fate ma ci sono anche persone che saranno entusiaste. Più fiducia in voi stessi e l’elenco si allungherà velocemente!

Oroscopo domani Leone: amore

In coppia: le conversazioni difficilmente saranno costruttive. I progetti potrebbero essere messi in discussione ma state tranquilli, presto ne riparlerete con successo.

Soli: dopo un incontro, oggi vi farete delle domande all’altro/a. Fate bene, prima di andare oltre è saperne un po’ di più. Tenete comunque presente che il vostro intuito non è al top.

Oroscopo domani 20 luglio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): giornata impegnativa

Oroscopo 20 luglio Sagittario: umore

E’ una giornata impegnativa, in cui dovrete portare a termine questioni e compiti rimasti in sospeso e ciò scatenare nervosismo. La cosa vi sembrerà più complicata di quanto sia in realtà. Un po’ di pianificazione e disciplina mirata dovrebbero consentirvi di concludere senza stressarvi troppo. La sera, concedetevi una cenetta fuori casa o guardate un film: vi rilasserete.

Oroscopo domani Sagittario: amore

In coppia: oggi sarete tutt’altro che affettuosi, avete problemi a comunicare.

Soli: non avete lo stato d’animo giusto per incontrare l’amore, anche se vi guarderete intorno non lo vedrete…

