Oroscopo domani 20 luglio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 20 luglio 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): pronti a dire la vostra

Oroscopo domani Cancro: umore

La dissonanza Luna-Plutone scatena nervosismo, se una persona vi ha deluso non sarete dell’umore giusto per sorridere e perdonare. Al contrario sarete pronti a dire la vostra senza giri di parola. Con questo passaggio oggi potreste scaricare molta rabbia repressa, soprattutto se è in gioco la vostra reputazione. Dicendo esattamente come stanno le cose, state certi che non vi deluderà di nuovo.

Oroscopo domani Cancro: amore

In coppia: di malumore, con la tendenza a contraddire il partner… non è facile avere rapporti sereni e piacevoli.

Soli: morale stile montagne russe, lunatici, manca la voglia di conquistare. Una passeggiata, meglio se in riva al mare, sarà utile a placarvi.

Oroscopo domani 20 luglio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): energie al top

Oroscopo domani Scorpione: umore

La Luna in Ariete rappresenta un invito a portare a termine progetti, compiti e questioni in scadenza. E’ il momento giusto per finire ciò che avete iniziato o quanto meno fare dei progressi significativi completando una fase del vostro lavoro. Avete tutte le energie utili a svolgere rapidamente quanto dovete. Rimboccate le maniche e concluderete presto e bene!

Oroscopo domani Scorpione: amore

In coppia: l’umore non è al top, contestate tutto. Calma, cercate di regalare più attenzioni al partner.

Soli: lo stato d’animo non è dei migliori e non è aria di incontri. Stare per conto vostro è la cosa più giusta.

Oroscopo domani 20 luglio 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): esplorare un talento

Oroscopo domani Pesci: umore

La Luna in Ariete invita il vostro segno a esplorare un talento che per decollare ha bisogno di una spinta. Se alcune persone vi hanno detto che siete bravi in una certa cosa, non è il momento di dubitare ma quello di prenderle in parola. Investendo un po’ di denaro nei libri, nei corsi o nei materiali richiesti, sarete pronti per il decollo. Le porte si apriranno e arriveranno nuove opportunità.

Oroscopo domani Pesci: amore

In coppia:a un po’ di insoddisfazione, si aggiungono alcune frustrazioni. Non è proprio l’ideale per sperare in una giornata romantica.

Soli: potreste incontrare una persona che non vedete da alcuni mesi. Potrebbe essere l’inizio di una storia o di un’amicizia…

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui: