Oroscopo domani 20 luglio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani 19 luglio 2022 Toro (22 aprile-20 maggio): evitate discussioni

Oroscopo domani Toro: umore

Se avete represso le vostre emozioni riguardo a una situazione con una persona, con l’odierna Luna in Ariete potrebbero tornare a galla. La dissonanza con Plutone indica che il disaccordo con l’altro/a potrebbe portare a un battibecco. Evitate invece qualsiasi confronto e parlatene un altro giorno. Se proprio non potete farne a meno, per capire cosa fare fidatevi dell’istinto.

Oroscopo domani Toro: amore

In coppia: tenete sotto controllo le emozioni, oggi la vostra tendenza è di agire senza riflettere.

Soli: le conversazioni, anche online sembreranno una partita di ping pong. Andateci piano…

Oroscopo domani 20 luglio 2022 Vergine (24 agosto-23 settembre): nascondere un segreto

Oroscopo domani Vergine: umore

Per quanto tempo pensate di poter nascondere un segreto? Non illudetevi perché qualcuno lo scoprirà. La Luna in Ariete in dissonanza con Plutone indica che un amico potrebbe già aver intuito la situazione. A quel punto ve lo farà ammettere. La cosa positiva è che potrete parlarne sinceramente e ciò sarà un enorme sollievo. Vi sentirete liberi!

Oroscopo domani Vergine: amore

In coppia: il partner vi dà prova di sincerità e lealtà ma oggi la vostra tendenza è quella di vedere solo i lati negativi della relazione.

Soli: tiratevi su, smettete di vedere tutto nero. E’ uno stato d’animo che non vi rende molto attraenti.

Oroscopo domani 20 luglio 2022 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): prendere l’iniziativa

Oroscopo domani Capricorno: umore

Se avete intenzione di prendere un’iniziativa, è il momento giusto. Andrà tutto bene, senza intoppi e sarete soddisfatti dei risultati che otterrete, sarà un’esperienza molto positiva. Se la famiglia è coinvolta, le cose potrebbero essere un po’ più complicate. Avete bisogno di prendere una posizione ferma su qualcosa? Non lasciate che gli altri diminuiscano la vostra determinazione.

Oroscopo domani Capricorno: amore

In coppia: il partner vi inviterà al dialogo, questo vi darà l’opportunità di parlare, dire la vostra ed essere ascoltati.

Soli: i social vi offrono un certo numero di incontri: avrete solo l’imbarazzo della scelta…

