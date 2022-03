Oroscopo domani 20 marzo 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 20 marzo 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): esuberanza ed entusiasmo

Oroscopo domani Ariete umore

Buon compleanno, Ariete! Il Sole alle 15.34 entra nel vostro segno – sosterà per quattro settimane – e indica un periodo in cui brillerete! Torna l’esuberanza, l’entusiasmo, la sicurezza in voi stessi, lavoro o vita personale vi sentirete pronti a prendere una iniziativa coraggiosa. È il momento di concentrarvi su ciò che per voi è più importante. Sul posto di lavoro mostrerete grande responsabilità, vi distinguerete per la determinazione.

Oroscopo domani Ariete 20 marzo amore

In coppia: le conversazioni con il partner sono costruttive, potreste decidere di cambiare casa. L’intesa sul fronte eros è al top, gli abbracci e baci sono quelli dei primi giorni della vostra storia. Soli se una persona vi attrae, non esitate a fare il primo passo, prendete l’iniziativa e, cosa importante, mollate i dubbi sul vostro potere di seduzione! Oroscopo domani 20 marzo 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): pronti ad affrontare qualsiasi sfida Oroscopo domani domenica 20 marzo Leone umore

Il Sole oggi entra in Ariete, in ottimo aspetto con il vostro segno. Vi sentirete incredibilmente coraggiosi, pronti ad affrontare qualsiasi sfida si presenti nella vita personale o lavorativa. Il transito rappresenta inoltre un’opportunità per apprendere un’abilità o ottenere una qualifica che potrebbe dare un colpo d’acceleratore alla carriera o alla vostra attività. Potreste infine anche viaggiare di più per motivi di lavoro.

Oroscopo domani domenica 20 marzo Leone amore

In coppia: praticare delle attività insieme al partner avrà il potere di ravvivare la relazione. Le idee non vi mancano…

Soli: per l’incontro con l’anima gemella, c’è ancora un po’ da aspettare. Potrebbe iniziare un flirt ma non appagarvi totalmente anzi, persino scatenare nostalgia per un/a ex. Andate avanti, non pensate al passato!

Oroscopo domani 20 marzo 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): energie al top!

Oroscopo 20 marzo Sagittario: umore

Con l’arrivo del Sole in Ariete, da oggi e nelle prossime settimane emergerà il vostro lato avventuroso. Le energie saranno al top, le impegnerete in passeggiate, escursioni o in qualsiasi altra attività – ad esempio un nuovo hobby – che vi appassiona, da cui trarre piacere. E grande sarà anche l’impegno nel lavoro poiché avrete il desiderio di distinguervi. E grazie alla creatività e alla passione ci riuscirete.

Oroscopo domani Sagittario 20 marzo: amore

In coppia: è una domenica in cui avete voglia di uscire, muovervi e se il partner non sarà d’accordo, sono possibili delle discussioni. Nulla di drammatico, i sentimenti reciproci sono comunque presenti e sinceri. Soli: per oggi, non sono previsti incontri epocali, forse un dolce flirt che vi farà provare delle emozioni ma nulla di importante.

